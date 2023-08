Pratęsimo pareikalavusi drama: Jeffersonas kūrė stebuklus, bet pergalė – N. Zelandijos rankose

Jordanai šioje grupėje lieka paskutiniai ir dabar kovos paguodos turnyre, o zelandai dar išsaugojo šansus žengti į kitą etapą – paskutiniajame ture jie kausis prieš Graikiją. Nuo pat dvikovos pradžios priekyje buvo Naujoji Zelandija, kuri nors ir nedideliu skirtumu, tačiau visada pirmavo.

Po didžiosios pertraukos Okeanijos atstovams pavyko įgijo dviženklį pranašumą (62:52), o prasidėjus ketvirtajam ketvirčiui atotrūkis pasiekė 12 taškų – 70:58. Likus pusseptintos minutės Naujoji Zelandija pirmavo 75:64, bet tada Jordanija laimėjo atkarpą 10:0 ir sugrįžo į kovą dėl pergalės – 74:75. Maža to, galėjo Azijos atstovai ir išsiveržti į priekį, bet prametė abi baudas, o varžovai tuo metu surengė dvi sėkmingas atakas iš eilės – 81:76.

RONDAE HOLLIS-JEFFERSON.

38 POINTS.

AND-ONE THREE-POINTER TO SEND IT TO OVERTIME.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/i5qW7E6fAI

