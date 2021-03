Prasidėjo „Formulės 1“ sezono bandymai: čempionai „Mercedes“ turėjo problemų

Puikiai pirmoji testų diena susiklostė „Red Bull“ komandai. Olandas Maxas Verstappenas nuvažiavo net 138 ratus (daugiau už bet kurį kitą pilotą) bei užfiksavo greičiausią rato įveikimo laiką – 1 min. 30.674 sek. Šeštadienį „Red Bull“ vairą perims komandos naujokas meksikietis Sergio Perezas.

„McLaren“ komanda laiką trasoje dalino tarp dviejų pilotų – brito Lando Norriso ir australo Danielio Ricciardo. Jie abu nuvažiavo po 45 ratus, o L.Norriso laikas (1:30.889) tarp visų pilotų buvo 2-as. Trečią vietą užėmė „Alpine“ narys prancūzas Estebanas Oconas (1:31.146), penktadienį apsukęs 128 ratus.

Labai prasta pirmoji bandymų diena buvo „Mercedes“ komandai. Suomis Valtteri Bottas dėl pavarų dėžės gedimo įveikė vos 6 ratus ir buvo paskutinis. Popiet į bolidą įsėdo komandos lyderis britas Lewisas Hamiltonas, bet ir jo greitis nebuvo ypatingas – užimta tik 10-a vieta (1:32.912).

Problemų su pavarų dėže turėjo ir vokietis Mickas Schumacheris („Haas“). „Formulės 1“ debiutantas spėjo nuvažiuoti tik 15 ratų.

Ikisezoniniai „Formulės 1“ bandymai Bahreine tęsis šeštadienį ir sekmadienį.

