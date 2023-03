„Praeitis, dabartis ir ateitis“ – Ibrahimovičius grįžo į Švedijos rinktinę po kelio traumos

41-erių futbolininkas neseniai grįžo po traumos, dėl kurios nežaidė 14 mėnesių, ir pataikė 11 metrų baudinį „AC Milan“ komandai prieš „Udinese“. Taip jis tapo vyriausiu žaidėju, kada nors įmušusiu įvartį Italijos „Serie A“.

Dabar jis planuoja dalyvauti penktadienį Stokholme prasidėsiančiose Europos čempionato atrankos rungtynėse ​su Belgija.

„Jei jausiuosi gerai ir mane atrinks treneris, padėsiu jam, komandai ir šaliai padaryti viską, ką galiu. Manau, kad mano amžiuje daug negali galvoti apie ateitį, todėl galvoju apie dabartį – net jei aš esu praeitis, dabartis ir ateitis“, – šyptelėjo jis.

41 years and 166 days old. The oldest-ever goalscorer in Serie A history.



There is only one Zlatan Ibrahimovic 🍷 pic.twitter.com/zDxeeKfZyq