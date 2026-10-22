Praeitą sezoną NBA lygoje pelningiausia buvo „Warriors“ komanda

30 lygos komandų džiaugėsi net 13,7 mlrd. JAV dolerių pelnu, o sąrašo viršūnėje atsidūrė San Fransisko „Golden State Warriors“ klubas.
Tai reiškia, kad vidutiniškai kiekvienai komandai atiteko 456 mln. dolerių pelno. „Warriors“ komandos pelnas siekė 895 mln. dolerių, kas yra didžiausias skaičius lygoje praeitą sezoną.
Mažiausiai pelno gavo Memfio „Grizzlies“ ekipa – 339 mln. dolerių.
NBA finansams didžiulį impulsą padarė 11 metų ir net 76 mlrd. dolerių televizijos teisių sandoris.
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