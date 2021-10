Portugalijos šėlsmas – triumfavo pasaulio salės futbolo čempionate Kaune!

Argentinos rinktinė Kaune gynė čempionų titulą, kurį pirmą kartą istorijoje iškovojo 2016 m. Tuo tarpu Pasaulio futsal čempionato finale Portugalija žaidė pirmą sykį. Sėkmingiausias iki tol jai buvo 2000-ųjų čempionatas, kuriame jie buvo iškovoję bronzą.

13-ąją susitikimo minutę argentinietis Cristianas Borruto pasižymėjo nešvariu žaidimu gynyboje. Futbolininkas kumščiu smūgiavo į Portugalijos rinktinės kapitono Ricardinho pilvą ir po vaizdo peržiūros buvo nubaustas raudona kortele.

Pirmieji rungtynėse pasižymėjo portugalai, kurie sėkmingai pasinaudojo kiekybiniu pranašumu. 15-ąją susitikimo minutę tiksliu smūgiu pasižymėjo Pany Varela 0:1.

