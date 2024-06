Po Tarptautinio olimpinio komiteto filtro Paryžiaus durys gali prasiverti Lietuvos imtynininkams

TOK kriterijus atitinkančių sportininkų sąrašas sudarytas pagal griežtas tinkamumo sąlygas, kurias 2023 m. gruodžio mėnesį nustatė TOK Vykdomasis komitetas.

Tam tikslui įgyvendinti, 2024 m. kovo mėnesį buvo įsteigta Individualų neutralių sportininkų (INS, angliška abreviatūra AIN) tinkamumo vertinimo komisiją (AINERP), kad įvertintų kiekvieno sportininko ir pagalbinio personalo tinkamumą, turinčio Rusijos arba Baltarusijos pasą, tinkamumą dalyvauti 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Tik AINERP ir IOC administracija turi teisę pakviesti AIN ir jų pagalbinį personalą dalyvauti 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.

AINERP peržiūrėjo sportininkus pagal TOK EB sprendimą ir nustatytus principus. Grupė galėjo pasinaudoti nauja informacija iš įvairių šaltinių, visų pirma, domėtis ir analizuoti oficialiuose Rusijos ir Baltarusijos interneto svetainėse paskelbtus oficialius kariškių ir saugumo pajėgų sporto klubų sportininkų sąrašus.

REKLAMA

REKLAMA

Iš 16 patvirtintų imtynininkų 10 AIN turi Rusijos pasus, o šeši – Baltarusijos pasus. UWW kvalifikacinių varžybų metu AIN su Rusijos pasais iškovojo 16 kvotų, o Baltarusijos pasų turėtojai laimėjo 10 Paryžiaus kvotų.

REKLAMA

TOK teigimu, reikalavimus atitinkančių sportininkų skaičius gali būti mažesnis nei uždirbtų kvotinių vietų skaičius. Tokiais atvejais šios kvotos vietos bus perskirstytos kitų NOK sportininkams, vadovaujantis kvalifikacijos sistemos nuostatomis.

Imtynininkai, kurie laikomi tinkamais, varžysis kaip AIN, be jokių skiriamų ženklų ar nuorodų į atitinkamas šalis. Be to, šiems sportininkams įteikus medalius, nebus grojami Rusijos ir Baltarusijos himnai.

Norint dalyvauti 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, sportininkas turi priimti individualų kvietimą ir pasirašyti visiems dalyviams taikomas Dalyvavimo sąlygas. Formoje yra įsipareigojimas gerbti Olimpinę chartiją, įskaitant „Olimpinio judėjimo taikos misiją“.

REKLAMA

REKLAMA

Atnaujintas dalyvių sąrašą akylai nagrinėja ir mūsų graikų-romėnų bei moterų imtynių rinktinių treneriai, savo įžvalgas pareiškė ir Lietuvos imtynių federacijos vadovas Giedrius Dambrauskas.

„Anksti džiūgauti, kol nėra patvirtinta oficiali informacija. Būtina sulaukti laiško iš UWW būstinės. Nenorėčiau spekuliuoti optimistinėmis žiniomis, nes neaiški atrankos metodika. Ši situacija tikrai neeilinė, bet matau šansus Gabijai Dilytei arba Mantui Knystautui. Vėlgi, viskas priklausys, kokia metodika bus taikytina. Į situaciją žiūrėjau ir analizavau keliais pjūviais ir, mano nuomone, Paryžiuje turėtume turėti dar vieną imtynių atstovą arba atstovę“, – mintimis pasidalino G. Dambrauskas.