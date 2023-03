Po muštynėmis pažymėto Belgrado derbio – Obradovičiaus atsiprašymas ir galimos bausmės Lessortui

Rungtynėse susirinkus tokiam skaičiui sirgalių buvo užfiksuotas naujas Adrijos krepšinio lygos lankomumo rekordas.

Derbyje 92:81 principinius varžovus parklupdė „Partizan“ krepšininkai, tačiau šią pergalę apkartino netikėtas Mathiaso Lessorto veiksmas po paskutinio švilpuko.

Vietoj to, kad švestų pergalę Željko Obradovičius auklėtinis nusprendė pasistumdyti su „Crvena Zvezda“ krepšininku Filipu Petruševu ir išprovokavo muštynes.

Daugelis žaidėjų suplūdo į aikštę, o paskui juos muštynių raminti atskubėjo ir pats Ž. Obradovičius.

Zeljko Obradovic after the game on Lessort pushing Petrusev following Partizan’s victory against Crvena Zvezda: “What Lessort did was absolutely unacceptable and I told him that too. I apologize to Filip Petrusev”.pic.twitter.com/rdBufamU0u