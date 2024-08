Po istorinio olimpinio medalio – dviprasmiški pabėgėlės jausmai

Moterų svorio kategorijoje iki 75 kg C.Ngamba nugalėjo dvi varžoves paeiliui ir prasimušė į pusfinalį. Tik jame boksininkė teisėjų sprendimu 1:4 pralaimėjo panamietei Atheynai Bylon ir pelnė bronzą. Tai – pirmas pabėgėlių komandos olimpinis medalis per istoriją.

Beje, teisėjų sprendimas pusfinalyje daug kam nepatiko. Iš A.Bylon buvo atimtas taškas už varžovės laikymą ir atrodė, kad C.Ngamba yra vertesnė pergalės, tačiau teisėjai manė kitaip. Paskelbus jų verdiktą, arenoje pasigirdo švilpimas.

„Ngamba yra sugniuždyta. Ji žino, kad padarė užtektinai, kad laimėtų kovą, bet teisėjai kažkodėl atidavė pergalę jos varžovei. Bylon prarado tašką ir vis tiek gavo pergalę. Labai keistas sprendimas“, – sakė BBC ekspertas Steve‘as Bunce‘as.

Vaikystėje C.Ngamba persikėlė į Didžiąją Britaniją, bet dėdė pametė jos dokumentus. Sulaukusi 18-os, mergina viešai pareiškė, jog yra homoseksuali ir nenori grįžti į Kamerūną, kur netradicinė seksualinė orientacija yra nusikaltimas ir už tai asmuo gali būti net pasodintas į kalėjimą.

