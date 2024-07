Po atidėto olimpinio starto – pesimistinės buriuotojo Ryčio Jasiūno prognozės

Varžybos turi vykti Marselyje, o ten šiuo metu gana didelė kaitra ir nėra palankios sąlygos buriavimui. Nuo Paryžiaus Marselis nutolęs 660 km.

„To ir buvo galima tikėtis. Jau prieš savaitę prognozės nebuvo palankios, nes karšta, vėjo buvo žadama, bet pilnai jo nebuvo iki paties kranto. Nors buvo trumpam, bet greitai dingo. Tad niekas nenustebino. Iš mano pusės varžybos neprasidėjo ir net nebuvo šansų, kad jos šiandien įvyks.

Tad tiesiog pasibuvome ant vandens, grįžome atgal ir laukėme ant kranto. Esame prie to pripratę, tad nieko naujo. Nors kad visai neįvyktų varžybos retas atvejis. Per pastaruosius metus tai turbūt antras kartas. Bet nuotaikos nuo to nesikeičia. Jaučiuosi pasiruošęs ir kai bus startas būsiu jam pasirenegęs. Niekas per daug nesikeičia“, – sakė R. Jasiūnas.

„Iš pradžių karjeros pradžioje tokie dalykai gal trikdė, bet dabar jau esu pripratęs. Būdami ant vandens su treneriu buvome pasirengę, turėjome specialų skėtį nuo saulės, kurio net kiti pavydėjo. Sakė, kad esame šiandienos laimėtojai. Tad pavyko nuo saulės pasislėpti, turėjome ir šaldytuvėlį kateryje su ledais, prijungtą prie katerio elektros sitsemos, jog jis veiktų. Kaip ir poilsiaujant jachtoje, tik kad gėrimai kiti“, – su šypsena sakė sportininkas.

Pasak jo, nedaug šansų, kad Paryžiaus olimpinėse žaidynėse buriavimui startas bus duotas ir rytoj.

„Deja, rytoj prognozė neatrodo geresnė. Norėtųsi tikėti, kad jūrinis brizas ateis ir pramuš karšto oro burbulą, bet daug vilčių nedėčiau. Tikėčiausi, kad bus silpnas vėjas, bet greičiausiai ne“, – pridūrė R. Jasiūnas.