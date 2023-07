Plaukimo žvaigždės – šoke: pasaulio čempionate diskvalifikuotos trys sportininkės

Vos tik pasibaigė plaukimas, pranešėjas paskelbė, jog teisėjai analizuoja vaizdo įrašus dėl galimų taisyklių pažeidimų. Čia pat pasirodė informacija, kad diskvalifikacijos skirtos australei Kaylee McKeown, italei Sarai Franceschi ir britei Katie Shanahan. Australė šį plaukimą buvo baigusi antra, britė – trečia, o italė – penkta.

Australijos žiniasklaidos teigimu, olimpinė ir pasaulio čempionė K.McKeown, išgirdusi apie diskvalifikaciją, buvo šokiruota ir nežinojo, kokiu būdu pažeidė taisykles. Buvo skelbiama, kad Australijos delegacijos nariai kreipsis į teisėjus ir bandys išsiaiškinti, kodėl buvo išdalinta tiek diskvalifikacijų.

Vėliau pasirodė informacija, kad K.McKeown veikiausiai buvo diskvalifikuota už neteisingai atliktą posūkį tarp plaukimo nugara ir plaukimo krūtine.

Here's the turn that caused the DQ for Kaylee McKeown... pic.twitter.com/Cd6HnqV832