Pirmoji rinktinė iškovojo vietą 2026 metų Pasaulio taurės turnyre

Japonija oficialiai tapo pirmąja ne šeimininke šalimi, užsitikrinusia vietą 2026 metų FIFA pasaulio čempionate.

Japonai pasiekė istorinį rezultatą, ketvirtadienį „Saitamos“ stadione 2:0 nugalėję Bahreiną. Pergalę Japonijai garantavo antrajame kėlinyje pelnyti įvarčiai – Daichi Kamada ir Takefusa Kubo tikslūs smūgiai užtikrino komandai vietą Šiaurės Amerikoje vyksiančiame turnyre.

„Žaidėjai atliko puikų darbą, o sirgalių palaikymas buvo neįkainojamas, – sakė Japonijos treneris Hajime Moriyasu. – Žinojome, kad jei išliksime kantrūs, įvarčiai ateis. Dabar sieksime laimėti likusias trejas rungtynes ir toliau augti kaip komanda.“

Ši pergalė reiškia, kad Japonija jau aštuntą kartą iš eilės dalyvaus pasaulio čempionate. Be to, tai yra greičiausia jų kvalifikacija istorijoje – likus trims rungtynėms iki Azijos atrankos pabaigos. Japonija užsitikrino vieną iš dviejų automatinio patekimo vietų C grupėje, kurioje šiuo metu devyniais taškais lenkia antrąją vietą užimančią Australiją.

Dabar Japonija prisijungs prie šeimininkų JAV, Kanados ir Meksikos 48 komandų turnyre. Likusios 44 vietos vis dar laukia savo savininkų, o Azijos atrankoje kovos tęsis iki metų pabaigos.