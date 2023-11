Pirma pergalė: „Rytas“ savų sirgalių akivaizdoje pervažiavo Opavos komandą

„Rytas“ šiuo metu savo grupėje turnyre užima trečiąją vietą, o „Opava“ yra ketvirtoje pozicijoje. Įdomu tai, kad per du ankstesnius mačus čekai buvo sumindyti 57 ir 37 taškų persvaromis.

Ginčo kamuolį laimėjo Čekijos ekipa, bet RJ Cole’as nutraukė pirmąją ataką. Nors Margiris Normantas perėmė kamuolį, tačiau Justinui Gorhamui pelnyti taškų nepavyko.

Komandos pirmame kėlinyje atakavo netaikliai ir lėtai rinkosi taškus, bet ledus šiek tiek pratirpdė tik gražus Javino DeLaurier dėjimas, kuris išvedė vilniečius į priekį (11:9).

Lukas Uleckas smeigė du tritaškius iš eilės ir „Rytas“ priekyje buvo jau 7 taškais (19:12), o kėlinio pabaigoje „Ryto“ legionierius Keithas Hornsby pataikė dar vieną tolimą metimą ir po pirmojo ketvirčio Vilniaus komanda buvo priekyje 26:17.

Antrajame kėlinyje galvos skausmu vilniečiams tapo S. Puršlas, kuris pelnė 8 taškus iš eilės, o dar du pridėjo ir J. Mokranas. „Ryto“ persvara sutirpo iki vieno metimo (32:29).

Po gražaus Arno Veličkos gynybinio epizodo Gytis Masiulis pridėjo du taškus, o kiek vėliau dvitaškį pataikė ir Javinas DeLaurier. Po atsakomojo spurto vilniečiai turėjo jau +11 (40:29).

G. Masiulis pelnė du dvitaškius iš eilės kėlinio pabaigoje, tačiau dviženklės persvaros išlaikyti neleido ir varžovų atsakas (48:40).

Trečiojo kėlinio pradžioje komandos apsikeitė keliais netaikliais metimais, tačiau sausrą nutraukė šeši A. Veličkos taškai be atsako, iš kurių keturi buvo pelnyti dviem dėjimais (54:40).

