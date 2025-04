Pijus Labutis nugalėjo pasaulio snukerio čempioną

Lietuvis turnyrą pradėjo pergale 9:5 prieš suomį Valtterį Virtaneną , o vėliau 9:3 pranoko ir snukerio žvaigždę anglą Stuartą Binghamą.

„3:9 pralaimėjau antrąjį mačą prieš Pijų Labutį. Jis žaidė gerai, bet aš pridariau per daug klaidų“, – po mačo rašė S. Binghamas.

Got beat in the second match 9-3 by Pijus Labutis.

He played good but too many mistakes by me. 🙄

Play again tomorrow at 12 (10am UK time) against Ernesto Gjoni to get to the last 32 Stage. #needtowin #gottawin pic.twitter.com/koax0WPXea