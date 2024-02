Per žingsnį nuo savo rekordo buvęs Arnas Butkevičius: „Mes pasiilgę tokių gerų rungtynių“

Primename, kad pirmajame šios savaitės Eurolygos mače „Žalgiris“ 96:70 sutriuškino Stambulo „Anadolu Efes“.

Nors mače prieš Graikijos grandus Arnas Butkevičius pelnė tik du taškus, tačiau komandai progas kūrė atkovotais kamuoliais. Žalgiriečiui pritrūko vos vieno sugriebto kamuolio iki karjeros rekordo Eurolygoje.

Visgi pats krepšininkas sakė, kad apie tai sužinojo tik po rungtynių.

„Nežinojau to tikrai, rungtynėse nėra apie tai kada galvoti, treneris po rungtynių paminėjo. Aš stengiuos daryti savo darbą. Turime metančių žmonių, tai noriu pridėti vieną kitą ataką komandai, jeigu galiu, atkovodamas kamuolį“, – kalbėjo A. Butkevičius.

Penktadienio vakarą Kauno komanda antrą pergalę iš eilės šiame sezone pasiekė tik antrą kartą. Pirmąjį tokį pasiekimą pavyko užfiksuoti tik sezono pradžioje.

„Galiu pasakyti tik tiek, kad nereikia tęsti tokios atkarpos, kurią turėjome po dviejų pirmų pergalių, – į tai reaguodamas sakė žalgirietis. – Nereikia mums toli žvelgti, labai gerai sekasi žiūrėti vienas rungtynes į priekį ir nieko daugiau neskaičiuoti.“

Po rungtynių krepšininkas taip pat apžvelgė, kiek svarbios šios pakilios emocijos ir kaip sekėsi stabdyti „Panathinaikos“ varikliukus.

Šios rungtynės buvo vienos garsesnių. Kaip pačiam visa tai atrodė?

Kai žaidi, daug ko neišgirsti, bet tikrai jautėsi žmonių palaikymas ypač po nebūtinai sėkmingų, bet kovingų epizodų. Po geros kovos galbūt ir neužsibaigėme metimų, bet žmonės vis tiek palaiko, matosi, kad jiems ta kova patiko.

Ačiū jiems, mums tas palaikymas žvėriškai svarbus.

Kendrickas Nunnas šiandien pelnė 26 taškus, kas nepavyko gynyboje prieš jį?

Aš manau, kad rungtynių pradžioje tikrai tokius ganėtinai lengvus metimus atidavėme, kuriuos jis pataikė. Toks žaidėjas lengvai įėjęs į rungtynes vėliau jose labai gerai jaučiasi visą rungtynių laiką. Tada darosi žymiai sunkiau jį stabdyti.

Reikėjo tikrai visų komandos žaidėjų pastangų, kad jį stabdytume. Kažkiek pavyko, kažkiek ir baudė, bet apribodami jį, apribojome ir visos komandos puolimą.

Antros rungtynės iš eilės su labai daug fizinės kovos aikštelėje. Ar tai jūsų plano dalis, ar to reikalauja varžovai?

Mes tikrai norime tokį agresyvumo lygį palaikyti ir net dididnti. Kol kas pavyksta tai padaryti ir tikiuosi, kad tai tęsime.

Keenanas Evansas eilinį kartą sužaidė gerą mačą, kur žaidė prieš vieną geriausių Eurolygos gynėjų Jerianą Grantą ir koks jis yra žaidėjas?

Aš manau, kad visi, kas domisi Eurolyga, žino, kad jis yra vienas geriausių gynėjų. Keenanas iš savo pusės yra turbūt vienas geriausių žaidžiant vienas prieš vieną. Mes žinojome, kad jis turės prieš jį žaisti ir norėjome kažkiek sukeisti tuos žmones, kad ant jo Granto neliktų.

Aš manau, kad neblogai tai pavyko. Be abejo, Keenanas pataikė daug sudėtingų metimų, tai čia jau nieko naujo (šypteli). Mes iš savo pusės irgi turime atsakymus, norime, kad tie geriausi gynėjai liktų nuošaly, toliau nuo Keenano.

Atkovotų kamuolių eilutėje šiandien laimėjote prieš „Panathinaikos“, kaip tai pavyko?

Kova. Šiandien tikrai matėsi didžiulis noras iš mūsų pusės ir visų kūnai buvo ant žemės, kai kamuolys buvo niekieno. Daug buvo kamuolių, kuriuos pasiėmėme grynai per pasiaukojimą.

Tai parodo didžiulį norą, iš to noro – kova. Kai gauni vieną kitą alkūnę atėjęs į baudos aikštelę, paskui gal ir varžovams noras praeina. Šiandien neblogai kovojome.

Šiandien atkovojote 9 kamuolius ir tik vieno pritrūko iki karjeros rekordo. Ar tai svarbu?

Nežinojau to tikrai, rungtynėse nėra apie tai kada galvoti, treneris po rungtynių paminėjo. Aš stengiuos daryti savo darbą. Noriu pridėti vieną kitą ataką komandai, jeigu galiu, atkovodamas kamuolį.

Po rungtynių sustojote, pasikalbėjote su Andrea Trinchieri. Apie ką buvo tas pokalbis?

Nieko įspūdingo. Buvo vienas epizodas, kur aš prasiveržęs užsiėmiau avantiūra, aš maniau, kad ten buvo pražanga, bet kai neįmeti, esi pats kaltas. Pats rizikavai, pats turi prisiimti už savo nerealizuotą metimą.

Minėjote šiek tiek ir apie emocijas. Kiek jos padeda judėti pirmyn?

Mes pasiilgę tokių gerų rungtynių, geros kovos, kur su geru varžovu kovoji ir išplėši tą pergalę per norą, per kraują. Tas visada pakylėja komandą, trenerius. Jie pamato, kad mes atidavėme viską. Čia tokios rungtynės, kur net ir po pralaimėjimo turbūt sakytume, kad nieko geriau negalėjome padaryti. Šiandien viskas pasibaigė gerai ir dėl to visi laimingi.