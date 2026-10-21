„Penktas kėlinys“: nerimas dėl Williamso-Gosso, „Šiaulių“ staigmena ir nežiūrimas vaizdas Botevgrade

Laidoje kalbėta apie lietuviškų klubų pasirodymus Europos taurėje, prasidėjusį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną, Eurolygos klubų dalinimą į konferencijas ir nerimauta dėl Nigelo Williamso-Gosso traumos.
00:00 – traškučių reitingas
03:05 – Ryčio iššūkis
07:30 – NBA sezonas ir lietuvių perspektyvos
19:25 – nerimas dėl N.Williamso-Gosso
34:40 – nežiūrimas vaizdas Botevgrade
41:35 – puiki „Šiaulių“ pergalė
49:15 – „Neptūnas“ pralaimėjo
1:00:00 – kaip komandas dalins Eurolyga
1:05:00 – kas per antraštė
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