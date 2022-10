Penkios didžiausios intrigos prasidedančiame Eurolygos sezone

Ar „Anadolu Efes“ savo dinastiją vainikuos istoriniu pasiekimu?

Niekam niekada moderniosios Eurolygos istorijoje nėra pavykę laimėti turnyro tris kartus iš eilės. Stambulo „Anadolu Efes“ šį sezoną turi itin retai pasitaikančią progą tai pasiekti.

Apie iškovotų titulų kraitį savo aiškią nuomonę turi Turkijos klubo treneris Erginas Atamanas. Charizmatiškas strategas vos pasitaikius progai skuba pabrėžti, kad jo vadovaujamas „Anadolu Efes“ Eurolygos čempionu jau tapo 3 kartus iš eilės.

E. Atamanas omenyje turi dėl pandemijos sustabdytą, o vėliau visiškai nutrauktą 2019–2020 m. sezoną. Tuomet „Anadolu Efes“ išties demonstravo kosminį krepšinį – per sužaistus 32 mačus klubas buvo iškovojęs net 28 pergales ir užsitikrinęs reguliaraus sezono nugalėtojo vardą.

Sezono nutraukimą nepaskelbiant čempiono E. Atamanas yra pavadinęs „didžiausia vagyste profesionalaus sporto istorijoje“.

Teisybės dėlei reiktų prisiminti, kad būtent „Anadolu Efes“ praėjusį sezoną lydėjo didžiulė sėkmė – Eurolygos čempionai veikiausiai būtų net neprasibrovę į stipriausiųjų aštuntuką, jeigu dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą iš lygos nebūtų išmesti Maskvos CSKA, Sankt Peterburgo „Zenit“ ir Kazanės UNIKS klubai.

Visos šios komandos prieš jas pašalinant iš turnyro rikiavosi tarp 8 pajėgiausių komandų.

Pusfinalyje E. Atamano auklėtinius ištraukė ikoniškas Vasilije Micičiaus metimas aidint sirenai, o finale Madrido „Real“ treneris Pablo Laso tik dėl jam vienam suprantamų priežasčių nusprendė liepti savo auklėtiniams neprasižengti ir taip iš esmės atėmė iš savo klubo galimybę laimėti titulą.

Stambulo klubas šį sezoną atrodo dar labiau sustiprėjęs. Klubas išlaikė Į NBA taip ir neišvykusį V. Micičių, siautulingąjį Shane‘ą Larkiną, finalo X faktorių Tiborą Pleissą. Ekipa „atsišviežino kraują“ ir į sudėtį įliejo Europos čempionate žibėjusį italą Achille Polonarą, Kroatijos „centrą“ Ante Žižičių, elitinį Eurolygos lengvąjį kraštą Willą Clyburną.

Sezono išvakarėse bukmekeriai „Anadolu Efes“ ir „Barceloną“ mato kaip 2–3 geriausias Eurolygos komandas, kurios vos šiek tiek atsilieka nuo Madrido „Real“

Bus nepaprastai įdomu stebėti šio Stambulo žvaigždyno žaidimą ir bandymą trečią kartą iš eilės užkariauti Eurolygą.

Naujienų portalas tv3.lt prognozuoja, kad „Anadolu Efes“ tikrai žais finalo ketverte, o žinant žaidėjų meistriškumą ir sugebėjimą susidoroti su užgriuvusia įtampa, trečiasis titulas visiškai nenustebintų.

Kurią vietą užims „Žalgiris“?

Iš esmės sudėtį pertvarkęs Kauno „Žalgiris“ didžiąją Eurolygą pasitinka realistiškomis, bet viltingomis nuotaikomis. Dabar laikinosios sostinės ekipa yra žymiai atletiškesnė ir pasiruošusi atlaikyti Eurolygoje laukiančius fiziškumo išbandymus.

Klubo direktorius Paulius Motiejūnas iškėlė „Žalgiriui“ tikslą kovoti dėl pergalės kiekvienose rungtynėse. Kiek arti to šį sezoną gali būti žalgiriečiai turėtų parodyti pirmieji 5–8 sezono mačai.

Treneriui Kaziui Maksvyčiui šis sezonas bus kupinas atradimų, iššūkių, o kartu ir nepakartojamų galimybių augti. Jeigu treneris sezono metu sugebės tobulėti ir savo sprendimus rungtynių metu perkelti į naują lygį, „Žalgiris“ gali tapti labai įdomia komanda.

Apie konkrečias vietas kalbėti kol kas yra labai sunku. Tokiame ilgame ir konkurencingame turnyre svarbu tampa ne tik pergalių skaičius, užimta vieta, bet motyvacija nenuleisti rankų po nesėkmių serijų, kurių šį sezoną neišvengiamai bus.

Kenaanas Evansas, Ignas Brazdeikis, Edgaras Ulanovas, Rolandas Šmitas ir Kevarriusas Hayseas atrodo solidus Eurolygos startinis penketukas, kuris gali kovoti su visais varžovais. Žinoma, rungtynių Eurolygoje su penkiais krepšininkais nelaimėsi ir čia K. Maksvyčiui padės skirtingus dalykus, priklausomai nuo situacijos, galintys pasiūlyti Lukas Lekavičius, Arnas Bukevičius, Dovydas Giedraitis, Tomas Dimša, Tyleris Cavanaugh.

„Žalgirio“ galimybes šio sezono Eurolygoje bukmekeriai ir krepšinio specialistai vertina kaip vienas kukliausių visoje lygoje. K. Maksvyčio kariaunai toks autsaiderių statusas nuima nereikalingą spaudimą, naštą ir prideda motyvacijos paneigti prognozes.

Neatmestina, kad sezono metu „Žalgirį“ galis sustiprinti metikas arba aukštaūgis. Tai bus sprendžiama vėliau, o kol kas klubo direktorius P. Motiejūnas teigia esantis patenkintas komandos komplektacija ir tikintis, kad savo šansu pasinaudos visi klube esantys krepšininkai.

Naujienų portalas tv3.lt prognozuoja, kad „Žalgiris“ reguliariajame sezone pasieks skambių pergalių, tačiau neišvengs ilgų pralaimėjimų serijų, o galutinėje rikiuotėje užims 11–14 vietą.

Kaip seksis „lietuviškiems“ klubams?

Eurolygos, kaip treneris, vadovaudamas užsienio klubui niekada nelaimėjo joks strategas iš Lietuvos. Arčiausiai to buvo Jonas Kazlauskas, kuris 2011–2012 m. vadovaudamas Maskvos CSKA žaidė finale, tačiau jame dramatiškai nusileido Pirėjo „Olympiacos“.

Trūkstamą įrašą Lietuvos krepšinio istorijoje siek užpildyti Šarūnas Jasikevičius, kuris „Barcelonos“ klubui vadovauja jau trečiąjį sezoną. Katalonų ekipoje rungtyniaus ir įžaidėjas Rokas Jokubaitis, kuriam tai bus antrasis sezonas komandoje. Šaro ir Rokelio triumfas Eurolygoje – itin saldus sapnas, apie kurį svajoja daugelis lietuvių. Galbūt jam pagaliau lemta išsipildyti?

Tai – paskutiniai Š. Jasikevičiaus kontrakto „Barcelonoje“ metai, o neužkariavus Europos ir šiemet, abi pusės gali nutarti sukti skirtingais keliais. Kita vertus, Š. Jasikevičius darbą dėl titulo kovojančiame Eurolygos klube visada ras, todėl šioje vietoje Šarą labiausiai motyvuoja ne galimybė užsitarnauti naują kontraktą, o tapti vos ketvirtuoju žmogumi, kuriam pavyko Eurolygą laimėti ir kaip žaidėjui, ir kaip treneriui.

Eurolygos užsienio klubuose šį sezoną pradės 6 lietuviai. Be minėto R. Jokubaičio savo talentus Europoje demonstruos Donatas Motiejūnas („AS Monaco“), Marius Grigonis, Artūras Gudaitis (abu Atėnų „Panathinaikos“), Rokas Giedraitis ir Tadas Sedekerskis (abu Vitorijos „Baskonia“).

Monako kunigaikštystės klubas vasarą taškėsi pinigais ir tapo visų laikų turtingiausiu Prancūzijos krepšinio klubu. Praėjusiame sezone 7 vieta reguliariajame sezone ir iki penkerių rungtynių išsitęsusi ketvirtfinalio serija su „Olympiacos“ atrodė kaip tikrai solidus pasiekimas. Tačiau su atėjusiais pinigais iš paskos seka kylančios ambicijos ir spaudimas.

Patekti į atkrintamąsias varžybas D. Motiejūno atstovaujamam klubui dabar yra kone privalomas dalykas. Mike‘o Jameso, Elie Okobo, Jordano Loydo, Matthew Strazelio, Adrieno Moermano pavardės kelia pagarbą ir lengvą išgąsti daugeliui varžovų. D. Motiejūnui tai gali būti paskutinis karjeros šansas patekti į Eurolygos finalo ketvertą, todėl „AS Monaco“ projektui belieka palinkėti didžiausios sėkmės.

Atėnų klubas praėjusiame sezone užėmė vos 15-ąją vietą, tačiau tarpsezoniu atliko namų darbus ir dabar bukmekerių reitinge yra vertinamas kaip 11-as klubas.

Komandą treniruos į gynybą orientuotas Dejanas Radonjičius. Tai žada ne patį gražiausią, bet visuomet kovingą ir dėl pergalės žaidžiamą krepšinį. Puolime pagrindinėmis žvaigždėmis turėtų tapti M. Grigonis ir Mateušas Ponitka.

Ganėtinai stebina trenerio pasirinkimas įsigyti du itin panašius vidurio puolėjus – Georgios Papagiannį ir A. Gudaitį. Abu „centrai“ yra aukšti, fiziškai galingi vyrai, galintys dominuoti baudos aikštelėje, tačiau yra visiškai netinkami „switch all“ gynyboje. Bus įdomu stebėti, kaip šį ryškų klasikinių „centrų“ minusą rungtynių metu spręs D. Radonjičius.

Labiausiai graikų klube džiugina tai, kad M. Grigonis ir A. Gudaitis turėtų gauti daug žaidybinio laiko, o tai sufleruoja apie gerus asmeninius statistikos rodiklius.

Vitorijos „Baskonia“ praėjusiame sezone liko vos per žingsnį nuo Eurolygos atkrintamųjų. Vis tik šiemet baskų galimybės patekti į Eurolygos ketvirtfinalį atrodo žymiai kukliau.

„Baskonia“ parado savo lyderius, į jų vietą deramo pakaitalo neatvyko, o naujasis treneris Joanas Penarroya debiutuoja Eurolygos kontekste.

Įdomu, kokius vaidmenis naujasis strategas yra numatęs T. Sedekerskiui ir R. Giedraičiui. Šansų lietuviai pasireikšti tikrai gaus ir belieka juos išnaudoti sėkmingai.

Naujienų portalas tv3.lt prognozuoja, kad „Barcelona“ vėl žais finalo ketverte, o vienų rungtynių formate ten įmanomi visi scenarijai. „Monaco“ turėtų žaisti atkrintamosiose, „Panathinaikos“ liks šalia jų, o „Baskonia“ kovos dėl 13–15 pozicijų.

Ar atkrintamosiose atsiras vietos „underdogams“?

Visi prisimename sensacingą 2010 m. įvykusį Belgrado „Partizan“ žygį į Eurolygos finalo ketvertą ar analogišką „Žalgirio“ pasiekimą 2017–2018 m. sezone.

Deja, pastaraisiais metais į Eurolygos finalo ketvertą prasimuša tik turtingiausios ekipos, o mažesnio biudžeto komandai savotiška pergale tampa patekimas į Eurolygos aštuntuką. Pernai tokia komanda antrąjį sezoną iš eilės ir gana netikėtai tapo Miuncheno „Bayern“. Abu kartus vokiečiams trūko vos vienos pergalės iki laimėtos ketvirtfinalio serijos ir patekimo į finalo ketvertą.

Šiemet bukmekeriai Andrea Trinchieri auklėtiniams Eurolygos reguliariajame sezone skiria 14 vietą. Vis tik naujienų portalas tv3.lt prognozuoja, kad „Bayern“ vėl yra pajėgus pakovoti dėl didžiojo aštuntuko ir netgi trečius metus iš eilės žaisti Eurolygos atkrintamosiose.

Į aštuntuką rimtai nusitaikę ir kitos komandos, kurios pagal išankstines prognozes į jį nepatenka. Pavyzdžiui, Tel Avivo „Maccabi“, „Partizan“, Atėnų „Panathinaikos“.

Visuomet įdomus stebėti tokio mažo biudžeto komandų kaip Berlyno ALBA ar Belgrado „Crvena Zvezda“ žaidimą. Vokiečių ir serbų ekipos savo varžovams dažną vakarą turėtų pasiūlyti nuožmią kovą, tačiau kovoti dėl realaus patekimo į aštuntuką sužvėrėjusioje Eurolygoje šiems klubams dabar atrodo tarsi tolimas miražas.

Jeigu ALBA arba „Crvena Zvezda“ sugebėtų išlaikyti intrigą ir iki pavasario rimčiau pakovoti dėl patekimo į aštuntuką, tai būtų viena iš tų Pelenės istorijų, kurias norisi prisiminti.

Naujienų portalas tv3.lt prognozuoja, kad į aštuntuką tikrai pateks bent vienas iš šiuo metu žemiau lentelėje reitinguojamų klubų: „Bayern“, „Maccabi“ arba „Partizan“.

Kokie krepšininkai taps naujosiomis lygos žvaigždėmis?

Kiekvieną sezoną į Eurolygą plūsteli naujokų, kurie į Senojo žemyno pirmenybes įpučia naujų vėjų. Nemaža naujokų dalis atkeliauja iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV). Dažniausiai tai būna NBA lygoje savo vietos neatradę ir tarp Plėtojimosi bei pagrindinės lygos besiblaškantys žaidėjai arba NCAA studijas ką tik baigę ir savo karjerą per Europą bandantys „padaryti“ krepšininkai.

Vienas tokių krepšininkų šį sezoną yra Miuncheno „Bayern“ naujokas Cassiusas Winstonas.

185 cm ūgio C. Winstonas yra puikus ginklas puolime, kuris gali paaštrinti, pagreitinti žaidimą, prasiveržti ar atakuoti iš toli. C. Winstonui jau 24-eri, o toks amžius yra geriausias metas daryti esminį šuolį savo karjeroje.

Europoje iki šiol nerungtyniavusiam žaidėjui gali prireikti laiko adaptuotis prie Senojo žemyno krepšinio. Be to, ūgio stokojantis C. Winstonas bus varžovų taikinys gynyboje, todėl privalės šį savo trūkumą kompensuoti solidžiu puolimu.

Stambulo „Fenerbahče“ įžaidėjas Carsenas Edwardsas – dar vienas krepšininkas, kurio žaidimą bus stebėti labai įdomu. Vos 180 cm ūgio amerikietis praėjusį sezoną tapo rezultatyviausiu dukterinės NBA Plėtojimosi lygos krepšininku, kai per mačą vidutiniškai rinkdavo 27 taškus.

Žinoma, Eurolygoje vyraujanti gynyba apie tokius skaičius 24-erių gynėjui leis tik pasvajoti. Vis tik Europos krepšinyje debiutuojantis C. Edwardsas gali tapti dar vienu šio sezonu Eurolygos atradimu.

Bolonijos „Virtus“ naujokas Semi Ojeleye per pastaruosius metus pakeitė net 3 NBA klubus – puolėjas žaidė Bostono „Celtics“, Milvokio „Bucks“, Los Andželo „Clippers“ klubuose, bet taip niekur ir „neužsikabino“. Krepšininkui jau 27-eri, todėl pats laikas rodyti geriausią savo karjeros krepšinį.

Ignas Brazdeikis taip pat priskiriamas žaidėjų kategorijai, kurie savęs neatrado NBA lygoje, tačiau nori į ją sugrįžti per Eurolygą. I. Brazdeikis „Žalgiryje“ užims pagrindinę atakuojančio gynėjo rolę, todėl gaus visus šansus pasikelti savo vertę. Klausimų kelia Igno gynybiniai sugebėjimai Eurolygos kontekste. Vis tik lietuvio atletiškumas solidžiai gynybai yra pakankamas, o patikimos gynybos iš krepšininko turėtų išsireikalauti K. Maksvytis.

Antrasis Eurolygos naujokų segmentas atkeliauja iš žemesnių Europos lygų ir nacionalinių čempionatų.

Vilerbano ASVEL ekipoje bus įdomu sekti Parkerio Jacksonas-Cartwrighto pasirodymą, kuris praėjusiame sezone tapo naudingiausiu Vokietijos „Bundesliga“ krepšininku. 27-erių įžaidėjas atstovavo Bonos „Telekom Basket“ klubui ir per mačą vidutiniškai rinkdavo 20 taškų ir 20 naudingumo balų.

Į Eurolygą atvyksta ir naudingiausias praėjusio sezono Europos taurės žaidėjas Johnathanas Motley. 27-erių vidurio puolėjas Krasnodaro „Lokomotiv“ gretose vidutiniškai pelnydavo 21 tašką, atkovodavo 7 kamuolius ir fiksuodavo 24 naudingumo balų vidurkį. J. Motley šį sezoną vilkės „Fenerbahče“ marškinėlius.

Įdomiu žaidėju pasistiprino ir „Crvena Zvezda“. Į Belgradą atvyko Jaylenas Adamsas, kuris praėjusį sezoną su Sidnėjus „Kings“ klubu tapo Australijos čempionu ir buvo išrinktas labiausiai patobulėjusiu krepšininku. Puikiai itin atletiškoje lygoje pritapęs 26-erių įžaidėjas Australijoje rinkdavo po 20 taškų ir atlikdavo 6 rezultatyvius perdavimus. Šį 188 cm ūgio amerikietį bus labai įdomu pamatyti ir Eurolygos kontekste.