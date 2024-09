Penkiakovininkams Adomaitytei ir Puronui – Europos jaunimo čempionato bronza

Europos čempionate lietuvių komanda – Elzė Adomaitytė ir Titas Puronas – estafetės rungtyje vos dviem taškais atsiliko nuo sidabro medalių savininkų, ukrainiečių Olhos Klunnikovos ir Danylo Sycho, ir iškovojo bronzos medalius. Lietuviai buvo labai greiti bėgimo ir šaudymo rungtyje (12:58,93 min.) bei kliūčių ruože (1:09,80 min.), tačiau šį kartą sėkmė nebuvo jų pusėje fechtavime (17 pergalių ir 15 pralaimėjimų) bei plaukime (2:11,54 min., 9-as laikas iš 9-ių komandų).

Individualioje įskaitoje aukščiausią – 4-ąją – vietą užėmė Elzė Adomaitytė, 16 taškų atsilikusi nuo Donos Esther Fernandez. Elzė surinko 240 taškų fechtavime, pelniusi 22 pergales ir patyrusi 12 pralaimėjimų. Kliūčių ruožą, nors sportininkei tai yra nauja rungtis, kurią treniruojasi šiek tiek ilgiau nei mėnesį, ji įveikė per 38,71 sek., plaukimo rungtį – per 2:31,74 min., o bėgimo ir šaudymo distanciją įveikė per 12:03,66 min. Iki bronzos medalio jai pritrūko vos 5 taškų.

REKLAMA

REKLAMA

Kitos lietuvės – Anastasija Kančytė, Emilija Nedzveckaitė ir Anastasija Chafizova – finišavo atitinkamai 11-oje, 13-oje ir 15-oje vietose. Susumavus individualius taškus, Lietuvos moterų komanda iškovojo 3-iąją vietą ir pelnė bronzos medalius.

REKLAMA

Jonas Kalaminskas vyrų individualioje įskaitoje pasiekė geriausią rezultatą, užimdamas 9-ąją vietą. Paulius Vagnorius finišavo 21-oje vietoje, Danielius Jevensaper – 22-oje, o Titas Puronas – 30-oje vietoje. Komandinėje vyrų įskaitoje Lietuvos komanda užėmė 5-ąją vietą.

Šį sezoną Lietuvos penkiakovininkai dar ruošiasi dalyvauti rugsėjo 9–15 dienomis vyksiančiame Pasaulio U17 čempionate Portugalijoje bei Pasaulio U19 čempionate Druskininkuose. Pastarosios varžybos yra vienas svarbiausių metų renginių Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijai, nes į Lietuvą suvažiuoja stipriausi jaunieji penkiakovininkai iš viso pasaulio. Varžybos vyks rugsėjo 23–29 dienomis.