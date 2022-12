Paviešintos įkvepiančios Mbappe ir Deschampso kalbos pasaulio čempionato finalo pertraukos metu

24-erių metų futbolininkas bandė įkvėpti žaidėjus po to, kai Prancūzijos rinktinė po 45 minučių kovos 0:2 atsiliko nuo Argentinos ekipos.

„Tai pasaulio futbolo čempionato finalas, tai – gyvenimo rungtynės“, – sakė K.Mbappe. – Bet kokiu atveju blogiau mums būti nebegali. Grįžkime į aikštę ir arba leidžiame jiems žaisti, arba mes žaidžiame ir atsinešame į šias rungtynes intensyvumo, einame į dvikovas, darome kažką kito.

Tai Pasaulio taurės finalas. Jau viskas, jie pelnė du įvarčius, mes atsiliekame, bet galime sugrįžti. Vyrukai, kažkas panašaus būna tik kas ketverius metus“.

Filme taip pat parodytas ir Prancūzijos strategas Didieras Deschampsas, kuris trenkė kumščiu į stalą ir pridūrė: „Vyrukai, pasakysiu jums nesusierzinęs. Ar žinote, koks skirtumas? Skirtumas tas, kad jie žaidžia suknistą Pasaulio taurės finalą, o mes to nedarome“.

Komandinis pokalbis davė norimą rezultatą – Prancūzija pelnė du greitus įvarčius ir išplėšė pratęsimą.

Pratęsimo metu prancūzams vėl teko vytis argentiniečius, tačiau ir tai jie sugebėjo padaryti. Visgi baudinių serijoje sėkmė ir vėl lydėjo Argentinos rinktinę.

Dokumentinis filmas apie Prancūzijos rinktinę „Merci Les Bleus“ buvo parodytas per Prancūzijos kanalą TF1.

Mbappe's halftime dressing room talk vs Argentina#FIFAWorldCup #Messi𓃵

Translation in the comments 👇👇👇 pic.twitter.com/fDxaLqII0F