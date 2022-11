Paskutines karjeros rungtynes sužaidęs Pique: „Kartais mylėti reiškia paleisti“

„Visų pirma, noriu padėkoti visiems savo kolegoms, darbuotojams, visiems, kurie padeda mums kiekvieną dieną, kad viskas būtų lengviau. Ačiū vadovybei už visus šiuos metus. Gyvenime, kai sensti, supranti, kad kartais mylėti reiškia paleisti.

Tai yra santykiai, kuriuose yra tiek daug meilės, aistros, tačiau manau, kad atėjo laikas suteikti erdvės, leisti įkvėpti oro. Esu įsitikinęs, kad ateityje vėl čia būsiu. Tai nėra atsisveikinimas, aš anksčiau išvykau, o tada grįžau. Aš čia gimiau ir mirsiu“, – kalbėjo futbolininkas.

G.Pique per visą savo praleistą laiką „Barcelonos“ komandoje iš viso iškovojo net 30 trofėjų. Gynėjas kiek anksčiau yra pripažinęs, kad ateityje turi svajonę sugrįžti į klubą užimant prezidento poziciją.

Pique went through all the emotions after the final game of his career 🥺 pic.twitter.com/xIr4YrOZOu