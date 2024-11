Paskutinėje tarpusavio akistatoje Tysonas pliaukštelėjo Paului ir vos nesukėlė muštynių

Ketvirtadienį ceremoninių svėrimų metu Mike'as Tysonas paskutinėje tarpusavio akistatoje netikėtai pliaukštelėjo Jake'ui Paului per veidą ir vos nesukėlė muštynių.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

--

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0