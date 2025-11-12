Pasikeitusio rusų požiūrio nustebinta Jefimova: „Auksas 2028 m. olimpiadoje būtų ideali karjeros pabaiga“

„Deja, šiemet trauma sugriovė mano pasiruošimo planus, todėl į Rusijos čempionatą atvykau nebūdama geriausios formos. Tėtis dar nenorėjo, kad grįžčiau į treniruotes, bet aš jam pasakiau, kad jei dar ilgiau negalėsiu plaukti, tai tuomet iš viso reikės baigti karjerą. Šiek tiek pakeičiau techniką, kad kojai tektų mažesnis krūvis. Taip ir bandau treniruotis.
2026 m. Europos čempionatas man būtų geras orientyras. Tiesiog dabar nuotaika ne pati geriausia: gal dėl traumos, gal dėl šalto oro... Aš sunkiai dirbu treniruotėse, bet tai neduoda jokių vaisių. Norėčiau pasiekti savo buvusią sportinę formą, bet kol kas man nesiseka. Tikrai nėra lengva rasti motyvacijos. Neslėpsiu, kad iš aplinkinių kartais girdžiu klausimus apie tai, kam man to reikia ir kad vertėtų trauktis iš sporto“, – sakė J. Jefimova.
J. Jefimova interviu metu pabrėžė, kad vienintelis dalykas, kuris jai suteikia motyvacijos, yra noras patekti į 2028 m. Los Andželo olimpiadą. J. Jefimovai vilčių suteikė tai, kad į olimpinę programą buvo įtraukta 50 m plaukimo krūtine rungtis. Rusė šią rungtį vadina „loterija“, kur bet kam gali pasisekti. Tiesa, ji turbūt pamiršo, kad toje rungtyje ilgą laiką dominuoja Rūta Meilutytė. Nors pati lietuvė dar nėra tikra, ar sportuos iki olimpinių žaidynių, jos treneris Tadas Duškinas išreiškė viltį, kad R. Meilutytę Los Andžele išvysime.
„Olimpiadoje nuo 2028 m. bus 50 m plaukimo krūtine rungtis. Tai – loterija, kurią galima laimėti. Svajonė iškovoti olimpinį auksą mane ir verčia likti sporte, tuo labiau, kad olimpiada vyks Los Andžele – mieste, kur praleidau labai daug laiko. Noriu patekti į penktąsias olimpines žaidynes karjeroje, nors ir turiu pripažinti, kad kartais yra labai sunku tęsti darbus, kai nematai jokių rezultatų“, – teigė J. Jefimova.
Tiesa, sportininkė pasidžiaugė pasikeitusiu Rusijos plaukimo federacijos požiūriu į ją: „Federacija mane labai palaiko. Tai – neįprasta. Anksčiau federacija mane ignoruodavo, nors būdavau pirma pasaulyje. Dabar aš Rusijos čempionate esu antra ar trečia, bet jaučiu didžiulį palaikymą“.
„Ideali mano karjeros pabaiga? 2028 m. patenku į Los Andželo olimpiadą ir ten laimiu auksą. Tai būtų tikra pasaka. Pagaliau laimėčiau tą taip trokštamą olimpinį auksą“, – fantazavo J. Jefimova.
J. Jefimova didžiuosiuose čempionatuose paskutinius medalius laimėjo dar prieš 5 metus ir nuo to laiko nėra jokių ženklų, kad ji galėtų susigrąžinti buvusią formą.
Sportininkė taip pat buvo paklausta, ar jai užtenka 5 mln. Rusijos rublių per metus (apie 53 tūkst. eurų) treniruotėms: „Viskas priklauso nuo to, kur vyksta treniruočių stovyklos. Kabardinkoje aš vien už apgyvendinimą mokėjau 120 tūkst. rubių, bet ten man leido plaukti su rinktinės nariais, tad baseinu naudojausi nemokamai. Didesniuose miestuose už valandą baseine reikia sumokėti 6000-8000 rublių, mažesniuose – 4000-5000. Dar reikia pridėti išlaidas kelionėms. Ne viską padengia federacija. Išleidžiu daugiau nei uždirbu. Laimei, turiu rėmėjų. Plaukimas nėra pigus sportas, rėmėjai jame yra būtini“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!