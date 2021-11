Pasaulio taurės atrankoje amerikiečiai ištraukė sunkią pergalę

Jimo Boyleno auklėtiniai namuose 95:90 (27:37, 33:16, 13:24, 22:13) įveikė Kubos (0/1) krepšininkus.

Permainingose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi 11 kartų ir Kuba turėjo didžiausią pranašumą, kuri vienu metu pirmavo 11 taškų.

Nugalėtojus į priekį vedė Isaiah Thomas, kuris per 24 minutes pelnė 21 tašką ir atliko tris perdavimus.

Pralaimėjusiems net 34 taškus surinko Jasielas Rivero.

Prasidėjus paskutinei mačo minutei JAV pirmavo tik dviejų taškų persvara. Tada I. Thomasas pelnė du taškus ir didino skirtumą iki keturių taškų.

Kubos rinktinė sekančioje atakoje vėl atsakė dvitaškiu, bet ir po to I. Thomasas smeigė metimą iš trijų taškų zonos ir likus 16 sekundžių skirtumas tapo 93:88. Kubai per likusį laiką arčiau nei per vieną metimą priartėti nepavyko.

JAV: Isaiah Thomasas 21, BJ Johnsonas ir Brianas Bowenas po 16, Justinas Andersonas 10.

Kuba: Jasielas Rivero 34 (9 atk. kam.), Karelas Guzmanas 18, Yoanki Mensia 12, Marcosas Chaconas 9.