Pasaulio rekordininkas iš Kenijos suspenduotas dėl dopingo pažeidimų

R. Kipruto, kuris 2019 m. pasaulio čempionate taip pat laimėjo 10 000 m bėgimo bronzos medalį, 2020 m. pagerino 10 km lenktynių keliu pasaulio rekordą.

AIU socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė, kad R. Kipruto buvo suspenduotas „už draudžiamos medžiagos/metodo vartojimą“.

AIU pridūrė, kad 23-ejų metų bėgikui buvo pateiktas pranešimas apie pateiktus kaltinimą.

