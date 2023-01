Pasaulio rankinio čempionate – itin greita raudona kortelė ir 25 pralaimėjimų seriją nutraukusi JAV rinktinė

Iš A grupės į kitą etapą žengė ispanai (6 tšk.), juodkalniečiai (4 tšk.) ir iraniečiai (2 tšk.). Viltis kovoti dėl aukščiausių vietų prarado Čilė (0 tšk.). B grupėje favoritų statusą pateisino prancūzai (6 tšk.), aplenkę slovėnus (4 tšk.). Šeimininkai lenkai (2 tšk.) įveikė tik Saudo Arabiją (0 tšk.) ir antrąjį etapą pradės sudėtingoje situacijoje be įskaitinių taškų.

C grupėje istorinę pergalę šventė Žaliojo Kyšulio salų rinktinė, kuri jau pirmajame ture 33:25 nugalėjo Urugvajų. Šiai rinktinei tai buvo pirma pergalė per pasaulio čempionato istoriją. Žaliasis Kyšulys planetos pirmenybėse debiutavo 2021 m., kai 27:34 pralaimėjo vengrams, o visų likusių čempionato mačų nežaidė, nes didelė dalis komandos narių užsikrėtė covid-19.

Kartu su Žaliuoju Kyšuliu (2 tšk.) tolyn žengė šeimininkai švedai (6 tšk.) ir brazilai (4 tšk.). Urugvajus (0 tšk.) kovos dėl žemesnių pozicijų.

D grupėje vilčių neturėjo Pietų Korėja (0 tšk.), o portugalai, islandai ir vengrai surinko po 4 tšk., tad teko skaičiuoti įmestus ir praleistus įvarčius tarpusavio mačuose. Pagal šį rodiklį pirma vieta atiteko portugalams (+3), antra – islandams (+2), trečia – vengrams (-5).

Sudėtingų skaičiavimų nebūtų prireikę, jei islandai nebūtų „subyrėję“ rungtynėse su vengrais. Įpusėjus antrajam kėliniui islandai dar pirmavo (25:19), bet likus 5 min. rezultatas tapo lygus (28:28), o vėliau vengrai dar dviem įvarčiais išplėšė pergalę (28:30). Islandai neįmetė įvarčio beveik 8 paskutines rungtynių minutes.

Tuo tarpu pergalingose portugalų rungtynėse su vengrais (27:20) darbavosi makedonai Gjorgji Nachevski ir Slave Nikolovas, kurie jau 48-ą sekundę iš aikštės išvijo Adrianą Siposą.

In the stands after 1 minute and a red card.



The Adrian Sipos award for excellence in shithousery might have to return to the rightful owner this year. pic.twitter.com/59mDcrs9q6