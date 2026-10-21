Pasaulio moterų rankinio čempionato atranka: Belgija – Lietuva (GYVAI)

Pirmosios serijos rungtynės trečiadienį Belgijoje prasidės 18.15 val. Lietuvos laiku. Jų eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.
Prieš akistatą su Belgija Lietuvos moterų rankinio rinktinės vyriausiasis treneris Herlanderis Silva pripažįsta, kad komandai teks įveikti ne vieną iššūkį, tačiau tai nekeičia rinktinės ambicijų šioje serijoje.
„Tikslas yra laimėti abejas rungtynes ir įveikti šį atrankos etapą. Turėsime tik tris treniruotes, trūks kai kurių žaidėjų, o į komandą reikės įtraukti naujokes, todėl laukia nemažas iššūkis. Tačiau esame pasiruošę kovoti dėl kiekvieno kamuolio ir aikštėje atiduoti visas jėgas“, – sako H. Silva.
Į atrankos rungtynes su Belgija Lietuvos moterų rankinio rinktinėje pakviesta 18 žaidėjų: Amanda Vareikienė, Evita Žilionytė, Raminta Leikutė, Dominyka Andronik, Greta Rinkevičiūtė, Eva Žilinskas, Vakarė Damulevičiūtė, Simona Kolosovė, Gerda Kairytė, Singrida Kulikovaitė, Laura Salamanavičė, Kamilė Juozaitytė, Martyna Ustilaitė, Amelija Selivončikaitė, Ugnė Slavėnaitė, Kotryna Mačiulytė, Mija Paulauskaitė ir Gabija Pilikauskaitė.
Atrankos burtus Lietuvos rinktinė pasitiko būdama 29-oje Europos reitingo vietoje, o Belgija užėmė 37-ąją. Vis dėlto pastarųjų sezonų rezultatai rodo, kad Belgijos rinktinės pajėgumo vien pagal reitingo poziciją vertinti nereikėtų. Viena svarbiausių Belgijos rinktinės žaidėjų yra Nele Antonissen. Po pirmųjų keturių 2026 metų Europos čempionato atrankos turų ji buvo rezultatyviausia viso atrankos turnyro rankininkė.
„Belgijos rinktinė pastaraisiais metais padarė didelę pažangą. Ji jau turi žaidėjų, rungtyniaujančių stipriuose Europos čempionatuose, auga ir jaunoji karta. Belgės žaidžia šiuolaikišką, greitą rankinį, turi aiškius puolimo ir gynybos principus. Praėjusį sezoną savo pajėgumą jos parodė namuose įveikusios Šiaurės Makedoniją, todėl tikimės atkaklios kovos“, – varžoves vertina H. Silva.
Lietuvos ir Belgijos moterų rinktinės oficialiose rungtynėse iki šiol nėra susitikusios. Belgija taip pat dar nėra žaidusi pasaulio ar Europos čempionato finaliniame etape.
Lietuvos rinktinės trenerio teigimu, serijos baigtį gali nulemti klaidos ir tai, kaip abi komandos išnaudos turimas galimybes.
„Manau, kad šioje serijoje lemiamas veiksnys bus klaidos, todėl pranašumą turės komanda, kuri jų padarys mažiau. Tikiu, kad tai būsime mes. Abiejų rinktinių sudėtyse trūks svarbių žaidėjų, tad daugiau atsakomybės turės prisiimti tos, kurioms įprastai tenka mažesnis vaidmuo priimant sprendimus aikštėje“, – sako jis.
Lietuvos moterų rankinio rinktinė kovą dėl vietos 2027 metų pasaulio čempionate pradės nuo pirmojo atrankos etapo, kuriame varžysis aštuonios Europos rinktinės. Burtai jas suskirstė į keturias poras: Estija žais su Kosovu, Lietuva su Belgija, Bulgarija su Italija, o Didžioji Britanija su Liuksemburgu.
Atsakomosios lietuvių ir belgių rungtynės spalio 25 dieną bus žaidžiamos Prienuose.
Keturi pirmojo etapo porų nugalėtojai pateks į lemiamą atrankos etapą. Jame prie jų prisijungs Portugalija ir 21 rinktinė iš 2026 metų Europos čempionato.
Lemiamas etapas numatytas 2027 metų balandžio 7-8 ir 10-11 dienomis. Komandos vėl žais po dvejas rungtynes, o serijų nugalėtojos iškovos kelialapius į pasaulio čempionatą.
2027 metų IHF moterų pasaulio rankinio čempionate Vengrijoje dėl titulo varžysis 32 rinktinės. Lapkričio 30-gruodžio 19 dienomis vyksiančiame turnyre vietas jau yra užsitikrinusios šeimininkė Vengrija ir praėjusio pasaulio čempionato nugalėtoja Norvegija.
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