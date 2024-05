Pasaulio ledo ritulio čempionato starte – JAV nesėkmė ir gynyboje dominavusios Čekijos pergalė

REKLAMA

Centrinėse vakaro rungtynėse B grupėje švedai 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) nugalėjo JAV rinktinę. Švedai amerikiečių nebuvo įveikę nuo 2018 m. gegužės

Švedai į priekį išsiveržė po Joelio Erikssono Eko (8:20 min.) ir Luco Raymondo (23:45) įvarčių. Vėliau Zachas Werenski (32:32) skirtumą sušvelnino, bet čia pat Marcusas Johanssonas (36:39) grąžino švedams saugesnį pranašumą. Trečiajame kėlinyje amerikiečiai dar kartą priartėjo – įvartį įmušė NHL žvaigždė Brockas Nelsonas (43:43). Čia pat JAV rinktinė įgijo kiekybinę persvarą, bet švedai atsilaikė.

Rungtynėms artėjant prie pabaigos švedai vėl prasižengė, o amerikiečiai pakeitė vartininką papildomu aikštės žaidėju. Visgi, didelė kiekybinė persvara JAV rinktinės negelbėjo – iš pradžių ritulį į tuščius vartus pasiuntė Victoras Hedmanas (59:01), o vėliau tai padarė ir J.Erikssonas Ekas (59:54).

Čekija įveikė suomius

Kitose vakaro rungtynėse čekai po baudinių serijos 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) palaužė suomių pasipriešinimą.

Intriguojančiose A grupės rungtynėse tarp čekų ir suomių per pirmąsias 60 minučių niekam nepavyko pasižymėti. Nugalėtojų neišaiškino ir 5 pratęsimo minutės, tad teko mušti baudinius. Čekus į priekį išvedė Ondrejus Kaše, o pergalę įtvirtino Romanas Červenka. Nepriekaištingai žaidęs Lukašas Dostalas atrėmė visus suomių smūgius tiek per pagrindinį laiką, tiek per pratęsimą, tiek baudinių serijoje.

A grupėje rungtyniauja Kanados, Suomijos, Šveicarijos, Čekijos, Danijos, Norvegijos, Austrijos ir Didžiosios Britanijos rinktinės, tuo tarpu B grupėje – JAV, Vokietijos, Švedijos, Slovakijos, Latvijos, Prancūzijos, Kazachstano ir Lenkijos rinktinės.

Kiekvienos grupės blogiausios komandos kitais metais nukris į I-ojo diviziono A grupę, tuo tarpu keturias pirmąsias vietas užėmusios grupių komandos pateks į ketvirtfinalį.

Primename, kad iš I-ojo diviziono A grupės kitais metais į elitinį divizioną pakils Vengrijos ir Slovėnijos komandos.