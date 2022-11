Pasaulio čempionato metu apvogtą žurnalistę nustebino pareigūnų klausimas

Reportažo metu Katare buvo apvogta žurnalistė argentinietė Dominique Metzger. Iš jos rankinės buvo pavogti pinigai ir dokumentai.

„Todo noticias“ žiniasklaidos kanalui, kuriame dirba, moteris pasakojo, kad Dohoje tiesioginės transliacijos metu šoko su sirgaliais ir tik jai pasibaigus suprato, kad iš rankinės dingo asmeniniai daiktai.

„Buvau su nedidele rankine, kurioje tilpo man reikalingi daiktai: piniginė, raktas nuo viešbučio kambario, nosinės.

Aš šokau su sirgalių minia ir esu įsitikinusi, kad būtent tuo momentu kažkas atsegė rankinę ir paėmė mano piniginę“, – kalbėjo žurnalistė.

Dominique Metzger, the Argentine reporter, that had her wallet stolen live on air says the Qatari police assured her the thief could be identified using face recognition and asked what punishment she wanted for him:



"5 years in prison or do you want him to be deported." 🇶🇦🚔 pic.twitter.com/Ar8YNXUtPf