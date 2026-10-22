Pasaulio čempionate – JAV fiasko ir Rusijos gimnasčių nesėkmė po vizų skandalo

Finale triumfavo Japonijos gimnastai, surinkę 251,928 taško. Sidabro medalius iškovojo oficialiu pavadinimu „World Gymnastics 2“ varžęsi Rusijos sportininkai (250,329 tšk.), o bronza atiteko Kinijai (249,193 tšk.). Šios 3 rinktinės iškovojo kelialapius į olimpiadą.
JAV rinktinė surinko 245,161 taško ir liko už Didžiosios Britanijos (247,395 tšk.) bei Šveicarijos (246,497 tšk.). Į finalą amerikiečiai pateko turėdami penktą rezultatą atrankoje, tačiau lemiamose varžybose neišvengė klaidų.
Prasčiau JAV komandai pasaulio čempionate sekėsi 2006 metais, kai ji atrankoje užėmė 13-ąją vietą ir nepateko į finalą.
Tuo tarpu Japonijos triumfas pratęsė šios šalies vyrų gimnastikos sėkmės seriją: japonai 2024 metais iškovojo olimpinį auksą, o 2023-iaisiais tapo pasaulio čempionais.
Moterų varžybose į olimpiadą taip pat pateko 3 geriausios rinktinės: Kinija (165,764), JAV (165,531) bei Japonija (164,063).
Tuo tarpu rusės užėmė vos 6-ą vietą (159,394). Jos prieš pat čempionatą gerokai „nukraujavo“, kai Nyderlandai trims Rusijos žvaigždėms atsisakė išduoti vizas.
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