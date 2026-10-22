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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio čempionate – JAV fiasko ir Rusijos gimnasčių nesėkmė po vizų skandalo

2026-10-22 19:22 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 19:22
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Roterdame (Nyderlandai) vykstančiame pasaulio gimnastikos čempionate JAV vyrų rinktinė komandinė varžybose užėmė šeštąją vietą. Tai prasčiausias amerikiečių rezultatas per pastaruosius 20 metų.

Čempionato akimirka | Scanpix nuotr.
GALERIJA (26)

Roterdame (Nyderlandai) vykstančiame pasaulio gimnastikos čempionate JAV vyrų rinktinė komandinė varžybose užėmė šeštąją vietą. Tai prasčiausias amerikiečių rezultatas per pastaruosius 20 metų.

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(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pasaulio sportinės gimnastikos čempionatas

Finale triumfavo Japonijos gimnastai, surinkę 251,928 taško. Sidabro medalius iškovojo oficialiu pavadinimu „World Gymnastics 2“ varžęsi Rusijos sportininkai (250,329 tšk.), o bronza atiteko Kinijai (249,193 tšk.). Šios 3 rinktinės iškovojo kelialapius į olimpiadą.

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JAV rinktinė surinko 245,161 taško ir liko už Didžiosios Britanijos (247,395 tšk.) bei Šveicarijos (246,497 tšk.). Į finalą amerikiečiai pateko turėdami penktą rezultatą atrankoje, tačiau lemiamose varžybose neišvengė klaidų.

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Prasčiau JAV komandai pasaulio čempionate sekėsi 2006 metais, kai ji atrankoje užėmė 13-ąją vietą ir nepateko į finalą.

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Tuo tarpu Japonijos triumfas pratęsė šios šalies vyrų gimnastikos sėkmės seriją: japonai 2024 metais iškovojo olimpinį auksą, o 2023-iaisiais tapo pasaulio čempionais.

Moterų varžybose į olimpiadą taip pat pateko 3 geriausios rinktinės: Kinija (165,764), JAV (165,531) bei Japonija (164,063).

Tuo tarpu rusės užėmė vos 6-ą vietą (159,394). Jos prieš pat čempionatą gerokai „nukraujavo“, kai Nyderlandai trims Rusijos žvaigždėms atsisakė išduoti vizas.

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