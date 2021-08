Pasaulio čempionas Tokijuje sužavėjo visus: „viena koja“ nušuoliavo į finalą

Pirmas jamaikiečio bandymas atrankoje buvo neįskaitytas, o antru mėginimu jis užfiksavo moterų varžybose įprastesnį – 6,72 m – rezultatą. Negana to, T.Gayle‘as dar patyrė kelio traumą ir atrodė, kad olimpiada jam tuo ir baigsis.

Visgi, tada T.Gayle‘as savo valios pastangomis pribloškė visą pasaulį. Jamaikietis sutvarstytu keliu pasirodė ant įsibėgėjimui skirto takelio. Nors jamaikietis sunkiai galėjo paeiti, į įsibėgėjimą sudėjo visas likusias jėgas, skausmo perkreiptu veidu atliko šuolį ir pasiekė solidų rezultatą – 8,14 m.

Neįtikėtina, bet traumuotas jamaikietis atrankoje sugebėjo pasiekti ketvirtą geriausią rezultatą ir pateko į pirmadienį vyksiantį finalą. Tiesa, dar neaišku, ar jis jame startuos, mat stadioną T.Gayle‘as galėjo palikti tik su kitų žmonių pagalba.

2019 m. T.Gayle‘as laimėjo pasaulio čempionatą su Jamaikos rekordu – 8,69 m. Šiemet jo geriausias rezultatas kuklesnis (8,29 m). Su juo jamaikietis 2021 m. pasaulio reitinge dalijasi 9-10 vietas.

