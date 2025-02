Pasaulio biatlono čempionate – Juditos Traubaitės rekordas

Auksą iškovojo prancūzė Justine Braisaz-Bouchet (22:08.7 min., 1 baudos ratas). 28-erių sportininkei tai buvo ketvirtas pasaulio čempionato auksas per karjerą.

Justine Braisaz-Bouchet is your sprint World Champion, going 4-in-a-row after sweeping the World Cup stage in December 2023 - UNDEFEATED IN LENZERHEIDE! 🤯



Watch the Women Sprint on https://t.co/p8ATzITmbR and https://t.co/8WieDPZaQf pic.twitter.com/4wLrxuQGhA