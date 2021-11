Pasaulinio kerlingo turo turnyre Slovakijoje – Lietuvos dueto pergalė bei iššūkis favoritams

„Turnyras Bratislavoje paliko labai gerą įspūdį ir manome, kad čia dar grįšime. Tiesa, kaip gan dažnai atsitinka, dėl techninių nesklandumų ledas nespėjo užsalti, todėl komandos negavo suplanuotos valandos treniruotėms. Turėjome tik 5 minutes prieš kiekvienas rungtynes apšilimui“, - įspūdžiais dalinosi A. Rykovė.

C grupės turnyro starte lietuviai 7:5 įveikė lenkus Zuzanną Rybicką ir Bartoszą Dzikowskį.

„Pirmosiose rungtynėse, nors jas ir laimėjome, neparodėme viso savo pajėgumo, nes pratinomės prie gan greito ledo“, - sakė A. Rykovė.

Antrajame susitikime laukė akistata su favoritais iš Pietų Korėjos – Minji Kim ir Ki-Jeong Lee. Pastarieji vėliau užtikrintai ir triumfavo turnyre.

Lietuviai po trijų kėlinukų atsiliko tik 2:3 ir tik nelemta klaida neleido pakovoti dėl pergalės. Korėjiečiai šventė pergalę 8:3.

„Dėl minėtų techninių nesklandumų viena sesija buvo perkelta į kitą dieną ir žaidimai labai užsitęsė, nes buvo žaidžiama be laiko. Šias rungtynes pradėjome 23 val., todėl tiek mes, tiek korėjiečiai buvome stipriai pavargę, nes pirmuosius savo susitikimus žaidėme 8 val. ryte. Nepaisant to, šios rungtynės buvo vienos geriausių turnyre. Pirmajame kėlinuke pavyko iš Pietų Korėjo pavogti tašką, o sekančiuose – neleisti atitrūkti. Bandydami laimėti prieš tokią stiprią komandą, žaidėme agresyviai. Deja, vienas metimas, kuris per kelis mm pataikė ne į reikiamą vietą, lėmė penkis taškus varžovams. Čia teko jiems paspausti rankas“, - prisiminė Lietuvos komandos narė.

Vėliau Konstantinas ir Akvilė Rykovai po atkaklios kovos 7:10 pralaimėjo slovakams Danielai Matulovai ir Milanui Moravcikui, kuriuos neseniai buvo įveikę olimpinėje atrankoje. Lietuviai tikisi, kad už šią nesėkmę galbūt bus galimybė atsirevanšuoti pasaulio čempionato atrankoje.

Išplėšti kelialapį į ketvirtfinalį lietuviai turėjo paskutinėse grupės rungtynėse su estais Triin Madisson bei Karlu Kukneriu. Deja, po dramatiškos kovos pergalę 8:7 šventė estai.

„Nors estai buvo grupės apačioje, paskutines savo rungtynes jie sužaidė pavyzdingai gerai. Mes irgi rodėme gerą žaidimą, tačiau padarėme vieną strateginę klaidą, kuri lėmė pralaimėjimą vienu tašku. Pergalė būtų garantavusi vietą ketvirtfinalyje, nes mūsų LSD rezultatas buvo geras“, - pabrėžė A. Rykovė.

Apibendrindama, Lietuvos sportininkė pridūrė, kad buvo daug šansų nugalėti tiek slovakus, tiek estus, bet jaučiama, kad komandos, kurios turi savo šalyse kerlingo arenas, yra geresnės formos bei geriau pasiruošusios.

Turnyro Slovakijoje, kurio prizų fondą sudarė 2 tūkst. eurų, finale minėta Pietų Korėjos pora 6:3 nugalėjo vengrus Dorottyą Palancsą ir Zsoltą Kissą. Susitikime dėl trečiosios vietos norvegai Martine Ronning ir Mathiasas Breandenas 8:6 įveikė ispanus Mikel Unanue ir Oihane Otaegi.

Lapkričio 11-14 dienomis Rykovų duetas dalyvaus dar viename Pasaulinio kerlingo turo etape, kuris vyks Lodzėje (Lenkija).