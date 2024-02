Pasaulį sukrėtė skaudi žinia – vos 24-erių žuvo maratono rekordininkas Kelvinas Kiptumas

Vos 24 metų sulaukęs maratonininkas dar pernai visą pasaulį stebino savo rezultatais ir jau trečiajame savo oficialiame maratone Čikagoje pagerino pasaulio rekordą – 2 val. 35 sek.

Tiesa, jis šiemet turėjo atstovauti Kenijai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.

Iš K. Kiptumo buvo tikimasi didžių rezultatų ir dar rekordų gerinimo.

We are shocked and deeply saddened to learn of the devastating loss of Kelvin Kiptum and his coach, Gervais Hakizimana.



On behalf of all World Athletics we send our deepest condolences to their families, friends, teammates and the Kenyan nation.



It was only earlier this week in… pic.twitter.com/dDBKgjXNKL