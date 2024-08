Paplūdimo tinklinio finale – konfliktas, genialus DJ sprendimas ir lietuvių varžovų triumfas

Olimpinį auksą iškovojo brazilių duetas – Ana Patricia Silva Ramos ir Eduarda Santos Lisboa. Jos po 59 minučių kovos 2-1 (26:24, 12:21, 15:10) nugalėjo kanadietes – Melissą Humaną-Paredes ir Brandie Wilkerson.

Brazilės buvo ir Lietuvos atstovių Monikos Paulikienės Ainės Raupelytės varžovėmis.

Trečiajame sete visos tinklininkės jau buvo įsitempusios. Brazilėms pirmaujant 11:8, užteko pasakyti vieną žodį ir įsiplieskė konfliktas. Visos 4 žaidėjos pribėgo prie tinklo ir apsižodžiavo, o teisėjui sunkiai sekėsi raminti aistras.

Tada iniciatyvos ėmėsi rungtynių DJ. Jis paleido Johno Lennono dainą „Imagine“. B.Wilkerson, išgirdusi šią dainą, iš karto nusišypsojo – tą patį padarė ir jos varžovė. Tuo tarpu sirgaliai ėmė rodyti širdelės gestus ir kartu traukė dainą. Atmosfera finale iš įtemptos iš karto tapo jaukia, o visi internautai gyrė DJ už genialų sprendimą.

In a heartwarming turn at the Olympics, a heated clash between Brazilian and Canadian beach volleyball teams was softened when the DJ played John Lennon's 'Imagine,' leading to a spontaneous sing-along that united the players.#OlympicGames #Olympics pic.twitter.com/ycIyB11E30