„Panevėžys“ atsisveikino su rezultatyviausiu komandos žaidėju

Futbolininkas į Panevėžį po praėjusio sezono sugrįžo kovo mėnesį ir Lietuvos futbolo A lygoje sužaidė 16 rungtynių, per kurias pelnė 6 įvarčius bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Be to, serbas 2025 metais atstovavo komandai per „FPRO LFF taurės“ aštuntfinalio susitikimą su „Garliava“.

Futbolo klubas „Panevėžys“ dėkoja P. Radunovičiui už kartu komandoje praleistą laiką, profesionalumą bei linki sėkmės tolimesnėje karjeroje.