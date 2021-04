Pandemijos lyg nebūta: beisbolo mačą stebėjo pilnos tribūnos žiūrovų

Viena tokių yra beisbolo komanda Teksaso „Rangers“, kurios rungtynes savaitgalį su Toronto „Blue Jays“ stebėjo pilnos tribūnos sirgalių. Pranešama, kad jų buvo kiek mažiau nei 40 tūkst.

Sugrįžti į tribūnas leido Teksaso valstijos gubernatoriaus Grego Abboto sprendimas atšaukti reikalavimą viešose dėvėti kaukes ir pilnu tempu leisti veikti visiems verslo sektoriams.

A look at Globe Life Field where the Texas Rangers are currently playing in front of a full-capacity crowd of 40,000+ fans. pic.twitter.com/fh31UJUVMe