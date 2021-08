„Panathinaikos“ laimėjimas: išsaugojo universalųjį puolėją Howardą Sant-Roosą

Oficialiai paskelbta, kad 30 metų 201 cm ūgio kubietis pasirašė naują dvejų metų sutartį.

H. Sant-Roosas Eurolygoje per 24 minutes įmesdavo 7,2 taško, atkovodavo 2,4 kamuolio, atlikdavo 3,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 8,9 naudingumo balo.

