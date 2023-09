Pamatykite: atskleistas naujasis „Žalgirio“ logotipas

Kartu paskelbtos ir kitos naujienos: „Žalgiris Shop“ e-parduotuvės atnaujinimas ir nauja atributika, atsinaujinusi „Žalgirio“ programėlė ir „Žalgiris Insider“ internetinė versija, pristatyta „Žalgirio“ pagrindinė žaidybinė apranga bei visuotinės bilietų prekybos startas.

Pralenkti save

Po lankomumo rekordais, sportinėmis pergalėmis ir tarptautiniais įvertinimais vainikuoto praėjusio sezono „Žalgiris“ žengė dar vieną žingsnį į priekį ir atnaujino dar 1998 m. kurtą ir po kelių metų patobulintą logotipą.

„Paskutinis prekės ženklo atnaujinimas buvo dar tada, kai aš pradėjau savo karjerą „Žalgiryje“, – teigė Kauno „Žalgirio“ direktorius Paulius Jankūnas. – Nuo to laiko „Žalgiris“ praėjo ir per sėkmes bei pergales, ir sunkumus bei iššūkius, daug kas keitėsi tiek komandoje, tiek organizacijoje. Tačiau praėjusiu sezonu įrodėme, kad mums nebereikia vytis kitų Eurolygos komandų ir organizacijų, bet galime būti tarp tų, kurie rodo pavyzdį ir tampa įkvėpimu kitiems. Dėl to norime būti vieni pirmųjų, kurie atsinaujina tam, kad prekės ženklas eitų išvien su komanda, organizacija ir mūsų visų pasiekimais.“

Ženklo ir identiteto kūrimo procesas prasidėjo dar praėjusį sezoną. Pagrindinis atspirties taškas buvo naujoji „Žalgirio“ prekės ženklų strategija, tačiau kuriant naują ženklą remtasi tiek turtinga klubo istorija, tiek organizacijos narių bei gerbėjų bendruomenės įžvalgomis.

Projekto pradžioje buvo atliktas „Žalgirio“ gerbėjų tyrimas, kuriame dalyvavo beveik tūkstantis labiausiai įsitraukusių sekėjų. Tyrimo tikslas buvo įvertinti dabartinių „Žalgirio“ prekės ženklo elementų svarbą bei identifikuoti pagrindines vertes ir asociacijas. Siekiant į naujo prekės ženklo kūrimą įtraukti tiek aistruolių, tiek komandos perspektyvas, strateginėse sesijose dalyvavo fanų grupių ir komandos atstovai.

„Kauno „Žalgiris“ yra svarbus didelei daliai Lietuvos žmonių, todėl į šį procesą žiūrėjome itin apgalvotai. Prieš pradedant dizaino pokyčius, turėjome ištirti aistruolių balsą, suprasti organizacijos viziją ir rasti geriausias tarptautines pamokas. Tiesa, pokytis įvyko ne tik vizualinėje kalboje, proceso dalis buvo skirta išgryninti ir įgarsinti tai, ką „Žalgiris“ mums įrodinėja jau beveik 80 metų – „Pralenkti save“ taps naująja „Žalgirio“ žinute“, – sakė prie naujojo „Žalgirio“ įvaizdžio kūrimo prisidėjusios „Synthesis Consulting Group“ partnerė ir strategė Gailė Andriuškevičiūtė.

Pagarba istorijai ir pritaikymas skaitmeninei erdvei

Naujasis „Žalgirio“ logotipas buvo įkvėptas istorijos ir pritaikytas šiems laikams. Konstruojant logotipą atsižvelgta į skirtingus laikotarpius. Į logotipą naujai įterpti įkūrimo metai pabrėžia ilgą ir reikšmingą klubo gyvavimo istoriją.

Atnaujintas šriftas yra persmelktas ankstyvųjų „Žalgirio“ logotipo detalių. Kamuolys ir oranžinė spalva ilgą laiką buvo „Žalgirio” logotipo centre, tad šis spalvinis akcentas buvo išlaikytas kartu su ikoniškais žaliai-baltais šachmatais, stilizuojant ir minimalizuojant pagrindinius herbo elementus.

„Tikime, kad šis „Žalgirio“ logotipo modernizavimas, išryškinant sirgaliams svarbius elementus ir parodant pagarbą komandos istorijai, gerai išlaikys laiko išbandymus ir sėkmingai atstovaus organizacijai visuose formatuose – nuo aikštelės iki skaitmeninio turinio“, – sakė „Andstudio“ / „Synthesis Consulting Group“ kūrybos vadovas Augustinas Paukštė. – Taip pat, siekiant „Žalgiriui“ suteikti daugiau simbolikos, ženklo istorija pratęsiama ir vizualiniame identitete. Atnaujinta ir praplėsta spalvų paletė išlaiko žalią spalvą, tačiau didesnis spalvų spektras leidžia lengviau prisitaikyti prie augančių klubo poreikių.“

„Žalgirio“ organizacijai augant ir plečiantis buvo atsisakyta BC trumpinio, kad ženklas būtų lengviau pritaikomas skirtingoms sporto komandoms, organizacijos veikloms bei infrastruktūros objektams.

„Senasis „Žalgirio” logotipas nors ir ikoniškas, bet buvo kurtas tada, kai beveik nebuvo skaitmeninės erdvės. Todėl per laiką jis tapo vis sunkiau pritaikomu skirtingiems kanalams. Norėjome, kad naujasis logotipas atstovautų tą „Žalgirį“, kuris yra dabar, tuo pačiu parodant deramą pagarbą ilgalaikiams jo dizaino principams bei istorijai“, – teigė A.Paukštė.

Naujasis logotipas senąjį ženklą viešojoje erdvėje pakeis palaipsniui. Pavyzdžiui, „Kauno Žalgirio“ futbolo komanda oficialiai jį galės pradėti naudoti tik nuo kito sezono.

„Senojo ženklo iš savo istorijos neišbraukiame. Man pačiam „Žalgirio“ istorija ir iki dabar nueitas kelias yra svarbi mūsų identiteto dalis. Pokyčiai, be abejo, niekada nebūna lengvi, reikia laiko su jais susigyventi. Tikimės, kad „Žalgirio“ bendruomenė juos ne tik priims, bet ir taps atsinaujinimo ambasadoriais“, – pridėjo P.Jankūnas.

Naujovės ir visuotinė bilietų prekyba

Kartu su logotipo pristatymu dienos šviesą išvydo ir nauju dizainu pasipuošusi shop.zalgiris.lt e-parduotuvė, kuri tapo daug patogesne vartotojui. Joje bus galima rasti atnaujintą prekių asortimentą ir naują laisvalaikio prekių kategoriją. Ateityje planuojamas bendradarbiavimas ir specialių kolekcijų kūrimas su Lietuvos ir pasaulio dizaineriais.

Kiek anksčiau krepšinio gerbėjai jau galėjo susipažinti ir su atnaujinta „Žalgirio“ mobiliąja programėle ir nauja „Žalgiris Insider“ internetine versija, kurioje „Žalgirio“ gerbėjų laukia nauji narystės planai ir patogesni mokėjimo būdai.

Be to, nuo tik turinio platformos „Žalgiris Insider“ auga į pilną bei virtualių naudų planą. Prie jo prisijungia ir „Žalgirio“ Garbės Klubo bendruomenė.

„Žalgiris Insider“ prenumeratoriai jau galėjo pajusti naujovių naudą, kai patys pirmieji gavo galimybę įsigyti bilietus į 2023–2024 m. rungtynes „Žalgirio“ arenoje.

Nuo penktadienio 12.00 val. įsigyti bilietus galės visi norintys, nes startuoja visuotinė bilietų prekyba į Eurolygos ir „Betsafe-LKL“ rungtynes „Žalgirio“ arenoje.

Į Eurolygos rungtynes bilietus bus galima įsigyti vos nuo 7 eurų. Išsirinkti vietas į visas Eurolygos bei „Betsafe-LKL“ rungtynes galima apsilankius „Žalgirio“ bilietų pardavimo puslapyje.

Taip pat prasidėjus viešai bilietų prekybai, „Žalgirio“ arenos kasoje bus pradedamos dalyti ir naujos sezono abonementų kortelės.

„Žalgirio“ arenos kasos įprastas darbo laikas darbo dienomis yra 16.00–20.00 val., tačiau rugsėjo 8 ir 11 d. kasa dirbs specialiu laiku: 12.00–20.00 val. (savaitgalį kasa nedirbs).

SDG amfiteatre renginį užbaigė „Žalgirio“ žaidybinės aprangos pristatymas. Ją žalgiriečiai vilkės jau penktadienį vyksiančiose pirmosiose draugiškose rungtynėse, kurias nuo 13.00 val. galės matyti visi „Žalgiris Insider“ prenumeratoriai.