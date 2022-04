Pagirtinai prieš „Virtus“ žvaigždyną kovojęs „Lietkabelis“ galiausiai baigė kovas Europoje

Mačą „Lietkabelis“ pradėjo netgi geriau, kai pirmavo 8:2. Bet tada Italijos ekipa surengė spurtą 14:0 ir išsiveržė į priekį 16:8.

Lietuvos ekipą kiek prie varžovų priartino fantastiškas Vytenio Lipkevičiaus šūvis aidint pirmojo kėlinio sirenai iš toliau nei pusės aikštės.

Nepaisant to, „Virtus“ visada išliko priekyje. Antrajame kėlinyje jie pabėgo iki dviženklio skirtumo, bet svečiai, net ir darydami daug klaidų, rodė kovingumą ir po G. Oreliko metimo buvo visai priartėję.

Nors „Virtus“ atsakė irgi tritaškiu paskutinėmis sekundėmis, bet skirtumas tarp komandų išliko nedidelis - šeimininkai pirmavo 39:34.

Po pertraukos Italijos ekipa kur kas energingiau grįžo ant parketo. Kelios geros atakos, kelios, vėlgi, apmaudžios „Lietkabelio“ klaidos ir „Virtus“ vėl pirmavo dviženkliu skirtumu (50:38).

Bet Panevėžio ekipa puikiai kovėsi. Nepaisant „Virtus“ pastangų, svečiai surengė mini spurtą ir vėl kvėpavo varžovams į nugarą (50:52).

„Lietkabelis“ visada išliko arti varžovų. Turėjo šansų ir persverti rezultatą, vis dėlto „Virtus“ smeigė ypač skaudų tritaškį likus kelioms minutėms ir atitrūko iki 68:59.

„Lietkabelis“ dar bandė vytis varžovus, bet Bolonijos ekipa sėkmingai išlaikė saugų pranašumą prieš panevėžiečius ir šventė pergalę 75:67 bei keliauja į turnyro ketvirtfinalį.

Panevėžio ekipa mače padarė net 22 klaidas, tiesa, šeimininkai irgi suklydo 16 kartų.

Svečiams Gediminas Orelikas ir Nikola Radičevičius pelnė po 12 taškų.

„Virtus“ į priekį vedė Mouhammadou Jaitehas, surinkęs 20 taškų.

„Virtus“: Mouhammadou Jaitehas 20, Kyle‘as Weemsas 13, Jakarras Sampsonas 11, Marco Belinelli 8.

„Lietkabelis“: Gediminas Orelikas ir Nikola Radičevičius po 12, Gabrielius Maldūnas 10 (9 atk. kam.), Panagiotis Kalaitzakis ir Vytenis Lipkevičius (7 atk. kam.) po 8, Džordže Gagičius 7 (6 atk. kam.)

RUNGTYNIŲ EIGA:

Ketvirtas kėlinys: „Virtus“ 75:67 „Lietkabelis“ (18:14, 21:20, 17:18, 19:15)

Sudėtingi varžovų metimai.. bet, deja, jie taiklūs. Italai priekyje 60:55. Lietuvos ekipa nepasinaudoja keliais gerais šansais dar labiau priartėti.

Įpusėjus kėliniui aikštėje vis dar atkaki kova (62:56). Ech.. K. Weemsas smeigia skaudų tritaškį panevėžiečiams ir varžovai pirmauja 68:59.

Lietuviai kovėsi, bet varžovai neleido arčiau panevėžiečiams priartėti bei išlaikė pergalingą pranašumą. Tačiau „Lietkabelis“ net ir padarydamas daug klaidų kovėsi puikiai.

Trečias kėlinys: „Virtus“ 56:52 „Lietkabelis“ (18:14, 21:20, 17:18)

Blanki kėlinio pradžia svečiams..„Virtus“ su didele energija pradėjo kėlinuką ir gana greitai vėl kiek pabėga (44:34).

„Lietkabelis“ bando nepaleisti varžovų. Tą būtina padaryti. Po G. Kalaitzakio dvitaškio įpusėjus kėlinukui svečiai atsilieka 40:51. Kokia kova, panevėžiečiai nepasiduoda. N. Radicevičius pataiko dvitaškį ir atsilikimas jau tik 50:52.

Super „Lietkabelis“. Nenusileidžia varžovams ir išlaiko kovingą atstumą (52:56).

Antras kėlinys: „Virtus“ 39:34 „Lietkabelis“ (18:14, 21:20)

„Lietkabelis“ vėl stringa puolant, dar kelios grubios žaidėjų klaidos. „Virtus“ tuo naudojasi, sumeta du baudų metimus ir jau pirmauja 28:18.

Įpusėjus kėliniui pagaliau prabyla ir G. Kalaitzkais. Svečių puolėjas smeigia tritaškį, o Panevėžio ekipa pralaimi jau tik 25:30. Lietuvos ekipa sugebėjo per toli nepaleisti varžovų, nepaisant klaidų, matyti ir kovingumas.

„Lietkabelis“ sužaidė gerą antro kėlinio pabaigą, neleido varžovams pabėgti per daug, bet čia pat smūgį paskutinėmis sekundėmis dūrė tritaškį pataikęs Milašas Teodosičius. Į didžiąją pertaruką komandos išeina „Virtus“ pirmaujant tik 39:34.

Pirmas kėlinys: „Virtus“ 18:14 „Lietkabelis“

Mačą tolimu metimu pradeda Gediminas Orelikas, bet čia pat šeimininkai atsako dvitaškiu. Tačiau „Lietkabelis“ pelno dar šešis taškus, puiki pradžia ir svečiai pirmauja 8:2.

Vis dėlto kėliniui įpusėjus „Virtus“ surengė spurtą 14:0 ir išsiveržė į priekį 16:8.

Daug „Lietkabelio“ klaidų.. prie to, žinoma, prisideda ir varžovų kibi gynybą. Net ir esant tokiai situacijai svečiai susikuria puikių šansų, ypač mesti iš toli, bet metimai netaiklūs.

Kokį fantastišką metima iš toliau nei pusės aikštės paskutinėmis kėlinio sekundėmis pataiko Vytenis Lipkevičius!.„Virtus“ pirmauja, bet jau tik 18:14.