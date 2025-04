„Pacers“ užsitikrino vietą tarp keturių geriausių Rytų komandų

Ricko Carlisle'o auklėtiniai namuose 114:112 (28:23, 24:33, 29:26, 33:30) nugalėjo Klivlando „Cavaliers“ (63/17) ekipą.

REKLAMA

REKLAMA

Nugalėtojams Tyrese’as Haliburtonas pelnė 23 taškus, Aaronas Nesmithas pridėjo 22 taškus.

Tai buvo šeštoji iš eilės „Pacers“ pergalė, kuri leido komandai užsitikrinti vietą tarp keturių geriausių Rytų konferencijoje ir namų aikštės pranašumą pirmajame atkrintamųjų etape – pirmą kartą nuo 2014 metų. Dar viena pergalė ir Indianos klubas pasieks 50 pergalių ribą pirmą kartą nuo 2013–2014 m. sezono.

REKLAMA

T. Haliburtonas taip pat atliko 10 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 8 kamuolius, blokavo 3 metimus ir pataikė 4 tritaškius.

Klivlando komandoje Ty Jerome’as surinko 24 taškus ir 6 rezultatyvius perdavimus, nors ketvirtajame kėlinyje nežaidė. De’Andre’as Hunteris pelnė 23 taškus ir atkovojo 11 kamuolių. Jaylonas Tysonas prametė vidutinio nuotolio metimą su sirena, kuris galėjo išplėšti pratęsimą.

REKLAMA

REKLAMA

Klivlando treneris Kenny Atkinsonas leido pailsėti keturiems iš penkių starto penketo žaidėjų, nes Klivlandas jau buvo užsitikrinęs pirmąją vietą Rytuose. Vidurio puolėjas Jarrettas Allenas atkovojo 10 kamuolių per pirmąją rungtynių pusę, po to prisijungė prie kitų starto žaidėjų ant atsarginių suolo. Trečiajame kėlinyje Atkinsonas buvo išvarytas po dviejų techninių pražangų per kelias sekundes – jis audringai reagavo į situaciją, kai teisėjai nepaskyrė pražangos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Likus maždaug trejoms minutėms, T. Haliburtonas pataikė du tritaškius iš eilės ir taip užbaigė 10:0 spurtą, kuris panaikino 103:107 atsilikimą ir suteikė Indianai pranašumą 113:107.

Penktadienį „Cavaliers“ žais išvykoje prieš Niujorko „Knicks“, o „Pacers“ namuose priims Orlando „Magic“.

REKLAMA

„Pacers“: Tyrese Haliburtonas 23 (4/5 dvit., 4/11 trit., 8 atk. kam., 10 rez. perd.), Aaronas Nesmithas 22 (4/8 dvit., 3/6 trit., 6 atk. kam.), Jarace Walkeris 15 (3/4 trit.), Bennedictas Mathurinas (5/9 dvit., 1/5 trit.) ir Mylesas Turneris (3/5 dvit., 1/4 trit., 7 atk. kam., 4 blk.) po 13, Obi Toppinas (1/4 trit., 4 atk. kam.) ir Pascalis Siakamas (3/8 dvit., 8 atk. kam.) po 10, T.J. McConnellas 6 (3/5 dvit., 4 rez. perd.), Andrew Nembhardas 2 (1/5 dvit., 7 rez. perd.).

REKLAMA

„Cavaliers“: Ty Jerome 24 (5/10 dvit., 4/6 trit., 6 rez. perd.), De'Andre Hunteris 23 (6/12 dvit., 3/7 trit., 11 atk. kam.), Craigas Porteris 16 (6/13 dvit., 1/4 trit., 4 kld.), Samas Merrillas 15 (5/8 trit., 4 rez. perd.), Isaac Okoro 13 (3/5 dvit., 2/6 trit.), Deanas Wade 8 (2/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Tristanas Thompsonas 7 (3/8 dvit., 12 atk. kam.), Jarrettas Allenas (10 atk. kam.) ir Javonte Greenas po 3.