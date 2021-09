Paaiškėjo žirginio sporto čempionai: pagrindinėje rungtyje triumfavo lietuvė

Dėl prizo raiteliai rungėsi 12 rungčių. Pagrindiniame taurės konkūre kliūčių aukštis siekė 145 cm, jame varžėsi 24 duetai. Be klaidų jį įveikti pavyko dviems – „Hobby horse“ klubo atstovei Monikai Paulauskaitei ir vienam pajėgiausių ir tituluočiausių sportininkų Estijoje Gunnar Klettenberg, kurie vėliau susirungė persirungime. Jame sėkmė nusišypsojo Monikai Paulauskaitei su žirgu Quirados As – sportininkė maršrutą įveikė be klaidų.

21 metų raitelė Monika Paulauskaitė yra Lietuvos konkūrų rinktinės narė. Ji šiemet pirmą kartą sėkmingai startavo kartu su Lietuvos komanda tautų taurės varžybose Čekijoje ir Danijoje. Būdama jauno amžiaus raitelė jau sėkmingai rungiasi suaugusių raitelių užskaitose tarptautinėse varžybose.

Varžybos buvo sėkmingos ir kitiems Lietuvos raiteliams. Taurės varžybose „Medium Tour“ rungtyje visas tris dienas pergalę šventė daugkartinis Lietuvos konkūrų čempionas Matas Petraitis su žirgu Heineken.

Kitose rungtyse nugalėtojais tapo ir kiti šalies sportininkai – Nerijus Šipaila, Danielius Gutkauskas, Valdas Urbonas, Justė Pociūnaitė, Lukas Civinskas, Lėja Nakvošaitė, Stasys Jasas ir kiti.

Pasak LŽSF generalinės sekretorės Gintarės Šakytės, antrus metus iš eilės organizuojamos taurės varžybos sulaukė susidomėjimo iš stipriausių Baltijos šalių raitelių.

„Džiaugiamės, kad antrus metus vykstanti Lietuvos žirginio sporto federacijos taurė jau tampa tradicinėmis varžybomis, kuriose dalyvauja pajėgiausi Baltijos ir kitų šalių sportininkai. Šiemet dalyvių gretas papildė raiteliai ir iš Lenkijos, tad tikime, kad neilgai trukus šios varžybos išaugs į tarptautinį aukšto lygio renginį“, – sako G. Šakytė.

Lietuvos žirginio sporto federacijos taurė – kasmetinis renginys, pradėtas rengti pernai. Šiemet jos organizuotos su „NSO Sport Horses“ kolektyvu ir organizacijos vadovu Nerijumi Šipaila. Varžybos vyko „Harmony Park“ pramogų ir poilsio komplekse, įsikūrusiame Vaizgakiemyje, Prienų rajone.

LŽSF yra Tarptautinės žirginio sporto federacijos (FEI) narys, kurį FEI pripažino, kaip vienintelį žirginio sporto valdžios organą Lietuvos teritorijoje. LŽSF turi teisę kurti ir taikyti šalies žirginio sporto čempionatų, pirmenybių, taurių varžybų ir kitų žirginio sporto varžybų taisykles, taip pat LŽSF nustato žirginio sporto renginių organizavimo ir vykdymo taisykles.

2011 m. asociacija, pakeitusi pavadinimą iš Lietuvos žirginio sporto sąjungos (LŽSS) į Lietuvos žirginio sporto federaciją, tapo nuo 1989 m. veikusios LŽSS teisių ir pareigų perėmėja bei tradicijų tęsėja.