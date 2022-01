Oficialu: „Žalgiris“ trečią savaitę iš eilės liks be Eurolygos rungtynių

Po paskutinių testų nustatyta, kad toliau serga aštuoni krepšininkai ir tik vienas iš sirgusių pasveiko.

Tad Eurolyga oficialiai paskelbė, kad nukėlė penktadienį 20 val. Kaune turėjusias vykti rungtynes tarp komandų. Vėlesnė mačo data bus paskelbta kiek vėliau.

Eurolyga taip pat paskelbė, kad nukėlė dar du mačus. Nukelti Berlyno ALBA ir Atėnų „Panathinaikos“ bei Stambulo „Anadolu Efes“ ir Miuncheno „Bayern“ susitikimai.

Priminsime, kad žalgiriečiai nežaidė praėjusią savaitę su Milano „Ax Armani“ bei užpraėjusią savaitę prieš Atėnų „Panathinaikos“.

Another postponement for the green-and-whites in the @EuroLeague, as Zalgiris' game against @olympiacosbc will be pushed back. pic.twitter.com/ZaNRALE0k4