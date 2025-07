Oficialu: „Virtus“ sudarė sutartį su Edwardsu

C. Edwardsas prisijungs prie Italijos klubo po proveržio sezono Miuncheno „Bayern“ gretose, per kurį rinko vidutiniškai 20,4 taško – tai buvo geriausias rezultatas visoje lygoje. Jis taip pat fiksavo 2,3 atkovoto kamuolio, 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir 1 perimtą kamuolį per mažiau nei 29 minutes aikštėje.

Gynėjas pataikė 54 proc. dvitaškių, 36 proc. tritaškių ir net 91 proc. baudų, buvo išrinktas į Eurolygos simbolinį pirmąjį penketą.