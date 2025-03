Oficialu: S.Maslobojevas kovos dėl „Glory“ čempiono diržo

REKLAMA

Viename įspūdingiausių istorijoje „Glory 100“ turnyre, kuris vyks net dvi dienas, birželio 13-ąją – pirmąją renginio dieną – pagrindinėje kovoje į ringą žengs S.Maslobojevas (41–7, 25 nokautai) ir dabartinis pussunkio svorio pasaulio čempionas Tarikas Khbabezas (52–11–1, 28 nokautai).

Tarp šių dviejų elitinių pussunkio svorio kovotojų vis dar likę nebaigtų reikalų – tai bus jų antroji tarpusavio akistata. Pirmoji įvyko 2022 m. „Collision 4“ turnyre, kai S.Maslobojevas po atkaklios kovos įveikė T.Khbabezą teisėjų sprendimu ir iškovojo tuo metu laisvą čempiono diržą. Ši dvikova „Glory“ buvo pripažinta metų kova.

2023 m. vasarį S.Maslobojevas titulą prarado kontraversišku medikų sprendimu, kai jam dėl kirstinės žaizdos kojoje nebuvo leista tęsti kovos prieš Donegi Abena. 2023 m. vasario – 2024 m. kovo laikotarpiu „Glory“ pussunkio svorio kategorijos čempionu buvęs D.Abena savo titulą apgynė tik kartą, tačiau tuomet pralaimėjo T.Khbabezui. Pats T.Khbabezas 2023 m. birželį tapo laikinuoju šios svorio kategorijos čempionu, kai nokautu ketvirtajame raunde nugalėjo Mohamedą Amine , o 2024 m. kovą įveikė D.Abena ir buvo pripažintas neginčijamu pussunkio svorio kategorijos čempionu.

D.Abena prieš T.Khbabezą dar kartą į kovą stojo 2024 m. gruodį, tačiau pralaimėjo skirtingu teisėjų sprendimu ir paskelbė apie karjeros pabaigą kikbokse.

Kiek anksčiau buvo patvirtinta, kad birželio 14-osios – antrosios renginio dienos – pagrindinėje kovoje sunkiasvorių pasaulio čempiono titulą ginsiantis Rico Verhoevenas (65–10, 21 nokautai) susikaus su į ringą sugrįžtančiu rusu Artiomu Vachitovu (23–6, 8 nokautai). Pastarasis yra daugiausiai kartų „Glory“ pussunkio svorio kategorijos titulą istorijoje apgynęs kovotojas.

Be to, per šias dvi dienas vyks ir „Glory Last Heavyweight Standing“ turnyro antrasis etapas. Balandžio 5-ą dieną „Glory 99: Last Heavyweight Standing“ vyksiančio pirmojo etapo nugalėtojai susigrums keturiuose keturių kovotojų vienos nakties turnyruose.