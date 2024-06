Oficialu: Rokas Giedraitis ilgam lieka „Crvena Zvezda“ klube

Serbijos klubas oficialiai paskelbė, jog susitarė dar dviem pratęsti kontraktą su 31-erių lietuviu.

Primename, kad R. Giedraitis į šią komandą atvyko pernai, o prieš tai tris sezonus praleido Vitorijos „Baskonia“ komandoje.

Šiame Eurolygos sezone jis vidutiniškai žaidė po 25 minutes, pelnė po 10 taškų, tritaškius realizavo 34,1 proc. taiklumu ir atkovojo po 3,8 kamuolio.

Tuo tarpu Adrijos lygoje jis rinko po 9,5 taško ir 3 atkovotus kamuolius.

Contract extension! 🔒



Rokas Giedraitis will stay with red and whites for 2 more seasons! 🔴⚪️



Košarkaš Crvene zvezde Meridianbet Rokas Giedraitis produžio je vernost crveno-belima na još dve sezone!#kkcz #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica pic.twitter.com/OV6vaFhe4t