Oficialu: Giedraitis paliko „Baskonia“ klubą ir veikiausiai žais Serbijoje

30 metų 201 cm ūgio puolėjas greitu metu turėtų surasti naują darbovietę. Pranešama, kad lietuviu domisi Milano „AX Armani“, Stambulo „Anadolu Efes“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“ komanda.

Pasak pranešimų, R.Giedraitis linksta link persikėlimo į Serbiją ir suvienijimo jėgų su Duško Ivanovičiumi, kuris su lietuviu yra dirbęs Vitorijoje.

Praėjusį sezoną Eurolygoje R.Giedraitis per vidutiniškai 27 minutes fiksavo 10,4 taško, 5,9 atkovoto kamuolio ir 1,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Mila esker, Rokas Giedraitis!



📎 https://t.co/tvp10h75UT



Thank you and good luck, @giedraitis31 pic.twitter.com/WPjQZwmw78