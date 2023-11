Nukeltame mače „Real“ be vargo susitvarkė su „Maccabi“

„Real“ užtikrintai pradėjo susitikimą ir po pirmojo kėlinio pirmavo 36:21. Skirtumas Džanano Musos dėka tik augo (40:21), nors „Maccabi“ po truputį tirpdė atsilikimą – 33:45.

Tiesa, iki vienaženklės persvaros priartėti nepavyko. Nors atrodė, kad trečią ketvirtį „Real“ atidarė geriau (56:41), Lorenzo Brownas ir Wade‘as Baldwinas patraukė į priekį Tel Avivo ekipą – 51:60. Maža to, dar tritaškį smeigė Jamesas Webbas – 54:60.

Vis tik čia „Maccabi“ stabtelėjo, o „Real“ surengė gerą atkarpą 14:2 ir vėl atitrūko – 74:56. Skirtumas tapo triuškinamas jau ketvirto kėlinio pradžioje (76:56), o Izraelio komanda dėl pergalės nebepakovojo.

