Norvegijos olimpiečių šeimą drebina skandalas: trys broliai davė parodymus prieš smurtaujantį tėvą

Skelbiama, kad byla teismą pasieks 2025 m. pradžioje, o G.Ingebrigtsenas šiuo metu yra nušalintas nuo pareigų ir lengvaatlečių nebetreniruoja.

„Verdens Gang“ skelbia, kad iš pradžių tėvas buvo kaltinimas smurtu prieš vieną iš sūnų, tačiau vėliau jų advokatas atskleidė, kad smurtą artimoje aplinkoje patyrė mažiausiai du sūnūs.

Policija tikina gavusi informaciją, kad G. Ingebrigtsenas agresyviai su sūnumis elgėsi ne vienerius metus, o pasikartojančius tėčio išpuolius 24-erių Tokijo olimpinis čempionas Jakobas kentė net dešimt metų. Nuo tada kai buvo moksleivis.

Valstybės kaltintoja Birgitte Budal Lovlund teigia, kad tėvas Gjertas dešimt metų netinkamai elgėsi su sūnumi Jakobu, jam grasino, mušė ir net spardė.

„Augome su labai agresyviu ir valdingu tėvu, kuris naudojo fizinį smurtą ir grasinimus. Vis dar jaučiame diskomfortą ir baimę, kurie mumyse glūdi nuo vaikystės“, – anksčiau yra sakę broliai.

Norvegijos spaudoje rašoma, kad artėjančiame teisme tikriausiai savo versijas pateiks ir broliai, kurie turės atsakyti, kodėl nebandė sustabdyti savo tėvo smurto prieš jauniausią ir daugiausiai sporte pasiekusį sūnų.

The father of Jakob Ingebrigtsen will stand trial next year accused of physically abusing the middle-distance superstar and another of his children



Full story by @Lawton_Times 🔽https://t.co/Bfh57i09Sj