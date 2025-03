„Nori muštis? Susitinkam po 10 minučių“: A.Bublikas siūlė varžovui santykius aiškintis kumščiais

Trečiojo seto pabaigoje A.Bublikas ruošėsi pradėti lemtingą savo padavimų seriją, kai C.Moutet pranešė, kad nėra pasiruošęs tęsti žaidimo. Tada A.Bublikas atsakė – „man nusispjaut“, o žiūrovai leipo juokais.

Moutet: “I’m not ready”



Bublik: “I don’t give a sh*t”



They fought at the net after this pic.twitter.com/kqsKu3nyCS