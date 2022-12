Neymaras už vaidybą buvo išvarytas iš aikštės, o PSG klubas išplėšė pergalę prieš „Strasbourg“

Marquinhosas 14-ąją minutę standartinės situacijos metu puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė PSG į priekį 1:0.

Kylianas Mbappe 25-ąją minutę atliko pavojingą smūgį į kairįjį vartų kampą, tačiau Matzas Selsas sėkmingai atrėmė kamuolį.

Marquinhosas antrojo kėlinio pradžioje nukreipė kamuolį į savus vartus ir šių rungtynių rezultatas tapo lygus 1:1.

K. Mbappe 54-ąją minutę atsidūrė vienas prieš vartininką, tačiau nukreipti kamuolio tiksliai į vartus nepavyko.

Neymaras 62-ąją minutę krito baudos aikštelėje, tačiau brazilas už vaidybą gavo antrą geltoną kortelę, kuri virto į raudoną, ir PSG futbolininkai liko rungtyniauti šiame susitikime dešimtyje.

Neymar receives a red card for a fake dive as Alexander Djiku tackles him in the penalty box pic.twitter.com/dL6kWodB9k