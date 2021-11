Netradicinė MMA kova Lenkijoje peržengė sveiko proto ribas – smūgiavo be sąmonės gulinčiam varžovui

Vienoje iš vakaro kovų į narvą buvo suleista net 10 sportininkų. Jie kovėsi 5 prieš 5. Teisėjui vienu metu stebėti 5 kovas buvo labai sudėtinga, todėl kilo didelė grėsmė kovotojų sveikatai. Vienas iš sportininkų jau kovos pradžioje krito į nokautą ir gulėdamas be sąmonės „sugėrė“ dar bent 10 smūgių į galvą. Tik tada pribėgo teisėjas, patraukęs nokautuotą kovotoją.

Be vieno iš savo narių likusi ekipa netrukus turėjo rimtų problemų. Varžovai naudojosi kiekybine persvara ir galėjo dviese pulti vieną varžovą, todėl netrukus nokautavo dar kelis oponentus ir įtvirtino savo pergalę.

Turnyre vyko ir moterų kovos, kurios vienai iš atlečių baigėsi liūdnai. Sportininkė liko gulėti be sąmonės, o narvą paliko ant neštuvų. Plačiau jos būklė nekomentuojama.

I'm pretty sure this woman just collapsed in her corner between rounds. Doesn't seem great. #THEWAR3 pic.twitter.com/14QsVOJ298